倒垃圾目睹！桃園回收車駕駛「昏倒暴衝」釀1死6傷 熱心男助打空檔+熄火

即時中心／廖予瑄報導

今（23）日晚間6時04分，桃園市龜山區發生一起嚴重交通事故。一名52歲吳姓駕駛開著資源回收車行經中興路時，疑因身體不適昏倒，隨後車輛失控追撞前方的垃圾車，造成6人受傷，其中1名78歲的邱姓婦人受困車底，脫困時已失去呼吸心跳，送醫急救後不治。車禍當下，1名見義勇為的先生也立刻協助打了空檔並熄火，以免更多人受傷。

根據警方調查，今晚一輛垃圾車在中興路停靠收垃圾時，後方駕駛資源回收車的吳男疑似身體不適、陷入昏迷，導致車輛失控，並撞上前方正在倒垃圾的數位民眾；導致包含資源回收車司機在內，共7人受傷送醫，其中一名邱婦還因此受困車底，無生命跡象，送醫搶救後宣告不治。詳細事故原因待警方調查釐清。

車禍發生後，一名準備倒垃圾的熱心男子看到吳男當下已經昏迷、整個人向後傾倒，卻還能聽見油門聲，因此立刻上前幫他將車輛打空檔；他說，在他打完空檔後，吳竟突然清醒，並且踩下油門，「還好我已經打完空檔了，所以我就趕快幫他把車子熄火。」

接著，熱心男子又呼喊來附近民眾，並一起把回收車往後推，救出遭夾住的傷者們，「很慘，光看到的就已經有4個人夾住了，另外一個是撞到，還好沒被夾，是彈到垃圾車旁邊」；另外，男子也說，在車禍當下，垃圾車後斗的清潔員正好在路邊引導民眾倒垃圾，沒有被後方資源回收車撞上，幸運逃過一劫。

《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

