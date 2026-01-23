倒垃圾竟成永別！78歲嬤慘死兒女淚送…回收車「沒煞車」奪命瞬間曝

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市環保局今（23日）在收運垃圾時發生意外，6人遭夾擊，1婦人傷重不治。（圖／翻攝畫面）

倒個垃圾成永別！桃園市環保局垃圾車與資源回收車今（23日）傍晚6時許在龜山區中興路執行垃圾收運勤務時，駕駛回收車的吳姓男子突然暈厥，整台車沒煞車直接衝向前方的垃圾車，造成當時正在倒垃圾的6名民眾被夾擊撞傷，其中78歲的邱姓婦人送醫後傷重不治。驚悚撞擊瞬間曝光。

資源回收車一直直衝，完全沒有煞車跡象。（圖／翻攝畫面）

畫面中，當時垃圾車先抵達，已經在路邊等候的民眾陸續拿著一包包的垃圾上前交給清潔人員，沒多久後方的資源回收車跟上，但卻愈來愈靠近垃圾車時，回收車完全沒有煞車，民眾也來不及閃開，回收車直接往前撞，一共造成6名民眾被夾在兩車中間。

當時附近社區民眾一窩蜂都在倒垃圾。（圖／翻攝畫面）

其中78歲的邱姓婦人傷勢最為嚴重，現場已經沒有生命跡象，其餘傷者83歲的丁姓婦人右腿開放性骨折、61歲陳女多處擦傷、39歲黃男右小腿開放性傷口及腹部疼痛、31歲呂男肢體及頭部疼痛還有一名外籍人士頭部疼痛，接送往醫院搶救。邱姓婦人於晚間7時37分急救無效，宣告死亡。

78歲邱姓婦人倒垃圾竟成永別，家屬悲傷送媽媽前往桃園市殯。（圖／翻攝畫面）

環保局表示，肇事的52歲吳姓駕駛2013年就在環保局服務，已經有13年的資歷，無特殊病史，今日出勤也有執行酒測，無異常狀況，事件發生原因尚待查證調查中。

