倒垃圾1死6傷！桃園回收車駕駛昏迷「暴衝追撞」 張善政回應了

桃園龜山區中興路發生資源回收車追撞垃圾車意外，現場一片狼藉。翻攝臉書社團「桃園大小事」



桃園市龜山區今晚（1/23）發生嚴重交通事故，一輛資源回收車吳姓駕駛突然昏厥，追撞前方垃圾車，波及現場多名倒垃圾民眾，包括駕駛在內造成7人受傷，1名78歲婦人當場失去呼吸心跳，送醫不治，駕駛則住進加護病房觀察中。

事發在今天晚上6時4分，桃園市政府管理處的垃圾車到中興路收垃圾時，後方資源回收車駕駛突然失去意識，衝撞前方垃圾車，當時正值民眾丟垃圾的時間，許多人閃避不及被撞上。

消防局獲報，動員22人、7輛救護車、2輛消防車到場搶救，現場啟動大傷機制。事故造成52歲吳姓資源回收車駕駛昏迷、78歲女子無呼吸心跳、83歲丁姓婦人右腿開放性骨折、39歲黃姓男子右小腿開放性傷口及腹部疼痛、61歲陳姓婦人多處擦傷、52歲外籍女性頭部疼痛，以及31歲呂姓男子肢體及頭部疼痛。

桃園市長張善政在臉書表示，被車輛撞傷的6名民眾中，其中一人送醫後搶救不治，駕駛目前也在加護病房觀察中。他已責成相關局處，協助傷者的醫療照顧與後續需求，並主動與醫療單位保持聯繫，確保每一位傷者都能獲得妥善照顧。

張善政強調，對於不幸死亡的民眾，市府一定會負起責任，一方面儘速釐清肇事原因，另一方面也會提供家屬一切必要的協助與關懷。「再次對因事故不幸離世的民眾家屬表達哀悼，也期盼傷者早日康復」。

