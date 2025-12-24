58歲台中公車司機善用公車休班時間，在車內裸上半身倒掛做仰臥起坐，展現驚人體能！司機表示，由於每天需長時間久坐，為了對抗職業傷害，他會稍微伸展腰部，跑一跑再吃飯，藉此維持身體健康。他強調隨著年齡增長，更需要照顧身體才有體力工作，自己狀態好時甚至可達100下仰臥起坐。司機的健身精神讓許多年輕人感到敬佩，也證明只要有心，哪裡都可以是健身房。

倒掛仰臥起坐！58歲公車司機「腰力超驚人」 狀態好破百下。(圖／民眾提供)

台中一名58歲公車司機展現驚人體能，在公車休班時間裸上半身倒掛做仰臥起坐，令人嘆為觀止。這位司機為了對抗長時間久坐的職業傷害，善用空閒時間鍛鍊核心肌肉，保持身體健康。。這樣的健身精神不僅讓年輕學生感到佩服，也證明只要有心，任何地方都能成為健身房。

他開公車11年來始終堅持運動習慣，狀態良好時甚至能完成100下仰臥起坐。(圖／民眾提供)

這位58歲的台中公車司機利用公車休班時間，不只是簡單伸展，而是進行核心肌肉訓練，在車內倒掛做仰臥起坐。司機表示，由於每天需要工作10幾個小時，長期久坐，他會稍微伸展腰部，跑一跑再吃飯，藉此維持身體健康。

公車司機利用公車休班時間，不只是簡單伸展，而是進行核心肌肉訓練。(圖／TVBS)

這名司機強調，隨著年齡增長，更需要照顧身體才有體力工作。他表示自己狀態好時可以做五、六十下，甚至六、七十下，最佳表現甚至可達100下仰臥起坐。根據了解，大客車司機因久坐容易出現職業傷害，包括肩頸腰背酸痛及心血管問題等。醫師建議，改善方式就是要適度運動，可利用等紅燈、休息時間活動筋骨，預防勝於治療。

司機大哥保持運動習慣的精神，讓許多年輕人感到敬佩。(圖／TVBS)

司機大哥保持運動習慣的精神，讓許多年輕人感到敬佩。一位搭車學生表示，這位司機的表現可能比自己還厲害，尤其是在這個年紀還能展現如此優秀的腰力，令人嘆為觀止。對於司機的健身方式，公車業者表示認同保持健康的做法，但仍提醒他注意安全。在長時間久坐的工作型態下，這名年過半百的司機依然維持良好體力，讓許多人佩服，也證明只要有心，哪裡都可以是健身房。

