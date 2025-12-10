倒數三周突發布！《暴君的廚師》李彩玟不來了 見面會取消、粉絲哀號

李彩玟臨危受命，接下《暴君的廚師》主演重擔，獲得不少觀眾好評，如今卻突然傳出台北見面會取消。翻攝tvN



韓星李彩玟今年臨危受命，接下《暴君的廚師》主演重擔，表現驚艷眾人，人氣也跟著水漲船高，並於近期展開出道以來首次亞洲巡迴粉絲見面會。不過主辦單位「藝尚 Artique Production 」今日（12/10）卻突然發布公告，原定於明年1月4日於台大體育館舉辦的《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TAIPEI》，因「不可抗力因素」取消，引起粉絲哀號。

主辦單位突然在距離台北見面會只剩3週之際，臨時宣布台北見面會取消。翻攝自藝尚 Artique Production臉書

距離台北見面會倒數3週，不過主辦單位「藝尚 Artique Production 」今日突然發文宣布，「由於不可抗力因素，無法確保可以將完整的活動體驗帶給觀眾，因此我們感到非常遺憾和抱歉向大家通知本場活動取消的消息」，已購票觀眾將全額退費，退票方式依ibon售票系統指示辦理，相關資訊可至網頁查詢，或洽客服中心辦理。

消息發布後，立刻引起大批粉絲不滿，有網友表示好不容易買到不差的位子，如今卻突然取消，還有網友表示「真的很想見李彩玟」，網路上也湧入大量批評與疑問，要求主辦單位應提供更清楚的理由，還有人抱怨投入的交通、住宿與時間成本全部打水漂，紛紛抱怨「不可抗力因素到底是什麼」、「你們主辦真的爛死了」、「我的各種成本……」、「場地大票房不好，不能換場地嗎，真的超爛」、「好不容易買到好位置現在說取消」。

今年25歲的李彩玟，於2021年透過《High Class》出道，陸續參演過《由零開始愛上你》、《浪漫速成班》、《今生也請多指教》等電視劇，並於2024年首次擔綱主演《名校的階梯》，今年更臨危受命，接下《暴君的廚師》主演重擔，和潤蛾合組CP大受好評，成為新晉男神。

