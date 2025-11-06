倒數兩天 11月8日野柳假日活蟹市集限量活蟹福袋最後場次

「捕蟹趣」跟著船長一起出航體驗出海捕蟹。(圖:新北市政府漁業處提供)

新北市政府漁業處六日表示，萬里蟹產季最受歡迎的「活蟹福袋」又來啦！野柳假日活蟹市集為感謝民眾熱情支持，捕蟹漁民將於十一月八日再度加碼舉辦第二場活蟹福袋特賣活動，現場除限量活蟹福袋外，新北市政府漁業處也輔導在地萬里區漁會精心規劃「捕蟹趣」捕蟹體驗活動及「漁村漫慢遊」導覽活動，邀請大家走訪產地，親身體驗萬里蟹從海洋到餐桌的美味旅程。

活動現場不僅能品嚐萬里蟹，更能了解捕蟹過程與漁村文化，體驗萬里在地漁民的生活樣貌，感受海味魅力。新北市政府漁業處表示，萬里蟹以肉質鮮甜、蟹膏飽滿聞名，每年秋季吸引大批饕客前來朝聖。十一月八日為本年度最後一場次活蟹福袋特賣，機會難得，歡迎民眾相揪來野柳，享受最「鮮」的海味饗宴。

「捕蟹趣」由捕蟹經驗豐富的船長講解討海人的捕蟹專業技巧，讓民眾化身一日捕蟹人，乘船親身體驗萬里蟹的捕捉過程，沿途更能從海上眺望野柳地質公園，以不同角度欣賞絕美海景；「漁村漫慢遊」則是由瑪鋉漁村文化生活協會的資深嚮導的帶領，走訪野柳當地信仰中心保安宮，深入了解萬里蟹的種類、捕蟹籠操作法，並藉由走訪瑪鋉居探究漁村歷史的軌跡，一覽當地漁村的捕蟹歷史並了解萬里蟹對當地漁民的重要性(活動皆視當日氣候狀況調整)。

漁業處指出，福袋以特別的感恩回饋價登場，讓饕客們輕鬆享用新北最著名的萬里蟹美味，回饋長期支持萬里蟹品牌的民眾。並藉由捕蟹體驗與漁村導覽活動，邀民眾走進萬里蟹的產地，探索獨特的捕蟹文化與漁村信仰，感受漁民對海洋的敬意與對萬里蟹的驕傲。