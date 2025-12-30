倒數冷吱吱！東北季風增強 跨年夜低溫15度左右

跨年期間受東北季風增強及強烈大陸冷氣團南下影響，北部天氣將轉為濕冷。（圖／東森新聞）





隨著跨年倒數的腳步逼近，「台北101煙火秀」再度成為眾所矚目的焦點。為了欣賞最絢爛的火花，選對方位至關重要。專家分析，今年最佳觀賞點位於101大樓的北側與東北側，例如市府廣場及忠信廣場，皆能捕捉到清晰且壯觀的煙火景色。然而，這些絕佳位置往往人潮擁擠，若民眾希望避開喧囂，視野開闊的河濱公園便成為熱門的替代選擇。



不過，在規劃行程時務必留意天氣變化。氣象預報中心指出，跨年期間受東北季風增強及強烈大陸冷氣團南下影響，北部天氣將轉為濕冷。預計跨年夜當晚氣溫恐驟降至攝氏10度左右，且基隆北海岸、宜蘭及桃園以北地區降雨機率提高。在欣賞煙火之前，民眾得先做好面對寒風與雨水的心理準備。

對於選擇前往麥帥大橋或河濱公園的民眾來說，這裡雖然空間寬廣、鄰近商圈且有美食加持，是個能避開人擠人的好去處，但因地勢空曠無遮蔽，體感溫度將會更低。氣象署示警，河邊地區在冷風吹拂下，體感溫度極可能下探至攝氏5度以下，這也意味著在煙火施放前，觀眾將率先感受到刺骨的寒意。



因此，無論身處市府熱區還是河濱空曠處，保暖工作絕對是跨年夜的首要任務。建議民眾務必多層次穿著，備妥圍巾、帽子等防寒配件。畢竟在迎接新年的璀璨煙火之前，誰也不希望先迎來咳嗽與流鼻水，唯有做足禦寒準備，才能健康舒適地享受跨年的歡慶時刻。

