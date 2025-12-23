倒數計時！勞保紓困貸款「申請金額突破84億」 期限、4大門檻一次看

財經中心／王文承報導

倒數計時！為協助勞工度過農曆年前的經濟壓力，115年度勞保紓困貸款已於15日正式開辦。凡勞保年資滿15年者，每人最高可申貸10萬元，只要使用手機或電腦即可線上申請，申請期限至明年1月2日截止。

截至今（23）日上午8時30分止，申請件數已達8萬4181件，申請總金額為84億282元；其中核准件數為5萬2742件，核准金額達52億6788元。

勞動部 表示，此次紓困貸款主要是協助確實有資金急需的勞工，尤其年關將近，家庭與生活開銷增加，資金需求更加吃緊。只要勞保年資滿15年、無欠繳保費與滯納金，且符合生活困難條件者，皆可提出申請。

本次貸款利率為2.165%，並採取「前6個月只繳利息、不還本金」方式，讓勞工能先緩解短期財務壓力，半年後再平均攤還本金與利息，期盼成為勞工在年關前的「及時雨」。

依公告規定，申貸者須同時符合以下4項條件：

確實有生活困難，需紓困協助

勞保年資滿15年（截至115年1月2日）

無欠繳勞保費及滯納金

未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸但已全數清償本息

不過，若已請領老年給付、終身失能給付或保險補償金者，則不符申請資格。

勞保局指出，本次由土地銀行全面導入e化作業系統，民眾可透過手機或電腦完成申請、簽約與對保流程，即使在假日也能操作，不受時間限制。若不便使用線上服務，也可至全台土地銀行各分行臨櫃辦理，或採郵寄方式申請。

勞保局也提醒，紓困貸款雖能減輕短期經濟壓力，仍應按時還款，避免未來申請勞保各項給付時遭扣減，影響自身權益。若有相關疑問，可撥打土地銀行客服

