倒數計時！美俄New START核軍控條約屆期 川普面臨高風險抉擇

美國總統川普（左）與俄羅斯總統普丁。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

[Newtalk新聞] 最後一次規範美俄核武的軍備控制協議──《新削減戰略武器條約》（New START）即將於2月5日到期，未來是否延續仍充滿不確定性。該條約被視為冷戰後核軍控體系的重要支柱，一旦失效，恐象徵美俄長程核武限制正式走入歷史。

根據路透社報導，《新削減戰略武器條約》於2010年由時任美國總統歐巴馬與俄羅斯前總統梅德韋傑夫簽署，並於2011年生效。條約規定，美俄雙方部署的戰略核彈頭不得超過1,550枚，洲際或潛射飛彈及轟炸機上限為700枚，發射器不超過800枚，並設有相互現場檢查機制，以確保遵守情況。

廣告 廣告

不過，俄羅斯總統普丁於2023年宣布暫停參與條約，理由是美國對烏克蘭戰爭的支持，導致檢查機制全面停擺。儘管如此，雙方至今並未指控對方違反彈頭數量限制，相關上限仍在事實上維持。

由於條約僅能延長一次，且已於2021年完成展延，未來已無正式延長空間。普丁去年9月提議，美俄非正式再遵守核彈頭限制一年，但美國總統川普尚未明確表態。美國國內對此意見分歧，支持者認為可避免軍備競賽升溫，反對者則主張應擺脫限制，以因應中國核武擴張。

專家警告，若條約正式到期，將缺乏任何替代協議，可能增加誤判與核風險。儘管短期內大規模擴增核武在技術與後勤上並不容易，但長期而言，失去透明與制衡機制，恐引發新一輪無管制的軍備競賽。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

亞馬遜斥資7500萬美元力推《梅蘭妮亞》紀錄片 天價製作引發政商爭議

婉拒川普邀請！ 紐西蘭宣布「現階段」不考慮加入和平委員會