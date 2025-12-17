倒數計時！LINE將更改「這1機制」 一票上班族嗨翻天：廠商剋星

科技中心／王文承報導

INE台灣官方日前公告，將於12月下旬調整「收回訊息」功能的時間限制，從原本可在24小時內回收，大幅縮短為「1小時」。（示意圖／記者林奇樺攝影）

許多人在使用LINE傳訊時，常因傳錯話或與人爭執而使用「收回訊息」功能。LINE台灣官方日前公告，將於12月下旬調整「收回訊息」功能的時間限制，從原本可在24小時內回收，大幅縮短為「1小時」。也就是說，訊息送出超過1小時後，將無法再使用收回功能。不過，「社群」聊天室仍維持24小時內可收回，不受此次調整影響。

據了解，這項變動是官方依據用戶實際使用情況所做的系統調整，目的在於提升整體服務品質，並更貼近使用者的聊天習慣。

對於經常打錯字、傳錯人或一時手滑的用戶來說，LINE的「收回訊息」功能向來被視為重要的「後悔藥」。只要在時限內長按訊息選擇收回，雙方聊天室中該則內容就會消失，並顯示「已收回訊息」的提示；若對方尚未已讀，也就不會看到原本的內容，因此使用率相當高。

LINE官方指出，自2025年12月下旬起，將逐步縮短收回訊息的可操作時間，從原先的24小時改為僅限送出後1小時內。不過，社群聊天室仍維持24小時的收回限制不變。目前官方尚未公布確切實施時間，但預料近期就會正式上線，提醒用戶若發現錯頻或內容有誤，務必盡快處理。

LINE「收回訊息」功能說明



‧ 可收回內容：文字、照片、影片、語音訊息、貼圖、檔案等

‧ 時間限制：目前為傳送後24小時內可收回，12月起改為「1小時內」

‧ 收回後顯示：雙方聊天室皆會刪除該訊息，並留下「您收回了一則訊息」提示

‧ 注意事項：LINE官方帳號的訊息無法收回

LINE「刪除訊息」功能說明



‧ 可刪除內容：文字、照片、影片、語音訊息、貼圖、檔案等

‧ 時間限制：無時間限制

‧ 刪除後效果：僅刪除自己裝置上的聊天紀錄，對方仍可看到原訊息，適合用於整理聊天畫面或移除個人端的敏感內容

消息曝光後，掀起PTT鄉民熱議，「防收回是應該的，避免廠商跟你報價後隨便反悔，說出去的話、送出去的字自己要謹慎」、「都打錯字才收回重發, 有點強迫症」、「超爛啊，真的是只有工作才會用Line了」、「之前工作跟別人有聯絡公務，我都看完又回覆了，他還常常收回訊息，感覺很白爛。」

