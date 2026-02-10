倒數請辭選新北市長？李四川：若明天輝達簽約「我會跟大家報告」

記者陳思妤／台北報導

民進黨已經確定由立委蘇巧慧出戰2026新北市長選戰，而國民黨的潛在人選包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，國民黨主席鄭麗文則表態，希望在農曆年前完成提名作業。北市府今（10）日召開年前最後一次市政會議，對於是否是最後一場市政會議，李四川並沒有正面回應，但預告，明天如果輝達合約簽訂，他會跟大家報告他的決定。

李四川今天在市政會議前接受媒體聯訪，被問到，今年會在哪邊過年？這是最後一場在北市府的市政會議？他表示，往例啦都是回南部，那大概也許會回小琉球，之後再回來。他也強調，「輝達明天如果合約簽訂，我想我會做所有的決定，都會跟各位報告」。

媒體追問，知道新北市議員擬參選人何元凱有掛出合體的看板嗎？李四川回應，自己不曉得，但這段期間從所有的民調，他知道新北市民對他的支持，他都非常感謝，「我想輝達如果簽約完了以後，我會告訴我的決定」。

此外日前出席板橋里長座談，李四川表示，每年都會邀請他參加，去年他也有去，就當然是就市政部分請教新北市長侯友宜，侯友宜的政績確實是值得學習。

而台北市長蔣萬安被媒體問到，李副沒有否認今天是最後一次市政會議，要對他唱〈在這座城市遺失了你〉嗎？蔣萬安呵呵呵笑說，沒有，今天一樣就是市政會議，雖然馬上要過年了，但同仁還是必須堅守崗位，他也提醒要做好治安維護、交通疏導、清運回收，攸關市民朋友年節的相關議題都還是必須嚴正以待。

蔣萬安說，祝福市民朋友新年快樂，希望市府團隊新的一年各項工作一切順利。媒體也追問，等下進去會把李四川攬緊緊嗎？蔣萬安也沒正面回應，只是呵呵笑出來。

