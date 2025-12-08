倒數迎新年！新北1314跨河煙火＋韓日星光演唱會嗨翻雙岸

「閃耀新北 1314跨河煙火」記者會 8日在新北市府舉行，市長侯友宜也親自出席。（柯毓庭攝）

新北年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日盛大登場，今年首度以淡江大橋為主軸，打造全台唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典，韓國MAMAMOO成員HWASA、日本創作歌手樋口愛領軍壓軸，搭配法國Groupe F打造13分14秒跨河煙火，預料將吸引大批遊客齊迎新年。

今年跨年活動以淡江大橋串連淡水、八里兩岸，形成全台唯一的雙舞台跨河演出。淡水漁人碼頭「星光舞台」將由江振愷、林姮均主持，演出卡司囊括YOYO家族、Ozone、張語噥、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇與在地藝人李炳輝合作的「輝煌旅行社」組合，而韓國天后HWASA更以超強人氣壓軸開唱，掀起最強韓流氣勢。

「閃耀新北 1314跨河煙火」記者會 8日在新北市府舉行，市長侯友宜也親自出席。（柯毓庭攝）

八里左岸「星月舞台」則由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵第3度合體主持，卡司包括OPEN!家族、動力火車、U：NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露、賴晏駒、陳華、PALLAS，以及韓國新世代女團Baby Don’t Cry；最終壓軸為創作《進擊的巨人》片尾曲的日本歌手樋口愛，預料會在八里掀起熱潮。

今（8）日舉行的記者會中，蕭煌奇、U：NUS成員吳昱廷、高胥崴驚喜亮相，分享跨年演出準備。蕭煌奇說，身為土生土長的新北人，能在家鄉與大家一起倒數迎接新年，「一定是很美好的回憶」。U：NUS則期待在八里舞台與粉絲近距離互動，而3位主持老拍檔黃鐙輝、曾子余、梁舒涵也笑稱「越主持越有默契」。

市長侯友宜表示，新北跨河煙火已邁入第5年，今年市府首次與「世界地標煙火首選團隊」法國Groupe F合作，以《萬花之河・冬之樂章》為主題打造3幕式煙火秀。煙火總長13分14秒、共35,520發，創下歷年新高，也象徵「一生一世」的祝福；施放時間訂於12月31日20時26分，煙火將以淡江大橋為中心，於兩岸晚間6時同步施放，搭配電腦燈光打造壯闊橋河共演。

「Groupe F」曾操刀法國國慶、杜拜哈里發塔跨年、雪梨港灣大橋新年，甚至奧運開閉幕等世界級盛典。團隊代表里昂（Léon）於記者會分享，今年跨河煙火以3大章節呈現：序幕〈河光初啟〉開展光影；第2幕〈星夜共舞〉以色彩交織城市與自然；最終章〈乘風飛揚熾熱願望〉讓煙火達到高潮，象徵對新年的願景。

新北市府表示，今年活動涵蓋「光映淡水」、「星光舞台」、「閃閃市集」、「星月舞台」、「微光市集」5大主題，結合觀光、音樂、市集與煙火，打造跨年整日遊程模式；周邊旅宿如福容大飯店、將捷金鬱金香酒店、八里福朋喜來登等，也推出跨年住房方案，邀請民眾相揪到新北迎接全新一年。

