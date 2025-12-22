倒數進入2026！高雄四大百貨、五星飯店加碼應援享優惠！12/24-25高流「聖誕趴」驚喜預告雪花泡泡秀

▲民眾遊高流與「金勾TREE」合照打卡，憑照片可至高雄四大百貨、五星飯店享優惠和兌換贈品，聖誕跨年玩遍高雄。

【記者 王雯玲／高雄 報導】本週即將迎來聖誕節，緊接著倒數跨年，高雄流行音樂中心加碼釋出「聖誕趴」拍照優惠活動，即日起至115年1月4日止，只要Google Map搜尋「珊瑚礁群好望角」地標，與聖誕樹「金勾TREE」同框合照打卡，憑照片可至高雄四大人氣百貨、餐飲品牌及五星飯店享優惠和兌換贈品，聖誕跨年玩遍高雄！

▲「高流聖誕趴」演出期間加入雪花泡泡秀驚喜特效，增添節慶氛圍。

大立百貨攜手旗下七大品牌加入「高流聖誕趴」應援行列，日系人氣品牌唐吉軻德祭出多項優惠：憑「金勾TREE」合影、現場完成唐吉軻德官方IG（@dondondonki_talee）按讚打卡，即可享立食攤拉麵套餐優惠價、日本和牛串買二送一、一番賞與寶可夢集換式卡牌全系列95折；大立A館「春夏冬日本家庭料理」來店消費贈鯛魚燒香草冰淇淋；「Bianco白色蒔光」內用贈馬鈴薯佐松露奶油醬（飲品不列入此優惠活動）；兩人同行至「日本橋浜町食事処」滿低消即贈海老天麩羅；「大成安心巧廚」日式炸雞塊（400g）有折價；「頌茶」單茶類全品項第二杯半價；「青梅之家」青梅精軟Q糖兩包優惠價。夢時代購物中心則結合餐飲及娱樂，以冬季聚餐同遊高雄吸睛，憑「金勾TREE」合影照片至火鍋品牌「汕頭泉成」內用消費滿額贈小漁夫海鮮船；義式餐廳「古拉爵」內用滿額贈定價比薩任選；新泰式麵食「大心EXPRESS」點任一主食贈泰國奶茶；人氣蛋糕「阿默AMO」全品項95折。娛樂方面，「Nintendo Switch」消費滿額元贈《斯普拉遁》聯名束口背包袋；「夢時代秀泰影城」兌換小份爆米花；「傑克玩樂園」體驗指定設施贈「湯姆熊歡樂世界」代幣，「湯姆熊歡樂世界」亦加碼推出二合一代幣優惠券。岡山樂購廣場的「湯姆熊歡樂世界」同步提供1,000份「熊好康活動券」，可免費遊玩並獲得小禮。漢神本館亦有多間人氣品牌響應，包括MIOPANE、Mini One、郭元益、發肉覓E.A.T、品辰歲月、御奉等，祭出折扣或贈品優惠。

高雄五星級飯店也一起瘋聖誕！即日起至12月31日止，於高雄中央公園英迪格酒店Pier No.1高空酒吧出示「金勾TREE」合影，滿低消即每桌免費招待特調「天空莓絨」一杯。民眾同樣可憑「金勾TREE」合影照片至承億酒店，免費兌換手撕丹麥一條、聖誕紅Shot。以上各項活動與優惠內容依高流官方社群平台及合作品牌公告為準，兌換方式與數量以現場說明為主。民眾遊高流與「金勾TREE」合照，堪稱全台含「金」量最高、最有價值合照，不僅為高雄港灣帶進觀光人潮，更透過跨界聯名將人潮轉換商圈動能，以音樂和文化為城市行銷加值！

高流「聖誕趴」本週24、25日除了有「理想混蛋」、「溫蒂漫步 Wendy Wander」、「P!SCO」、「呂允 Lu Yun」、「芒果醬 Mango Jump」、「宋德鶴」等精彩卡司輪番上陣，與中央公園「聖誕生活節」串連，整個城市彷彿化身聖誕音樂祭現場，不少網友po文笑稱：「需要學影分身之術」、「原來打狗祭沒有消失，只是變成聖誕趴回來了！」高流更透露，將於「聖誕舞台」演出期間，隨機加入與中央公園聖誕樹相同的雪花泡泡秀驚喜特效，為現場體驗增添節慶氛圍，邀民眾一起與音樂High翻聖誕！活動詳情歡迎至高雄流行音樂中心粉絲專頁及官網查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）

