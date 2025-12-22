倒數進入2026 高雄四大百貨、五星飯店加碼應援高流聖誕地標「金勾TREE」

即日起與聖誕樹「金勾TREE」同框合照打卡，憑照片可至高雄四大人氣百貨、餐飲品牌及五星飯店享優惠和兌換贈品。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

即將迎來聖誕節，緊接著倒數跨年，高雄流行音樂中心加碼釋出「聖誕趴」拍照優惠活動，即日起至明年一月四日，只要Google Map搜尋「珊瑚礁群好望角」地標，與聖誕樹「金勾TREE」同框合照打卡，憑照片可至高雄四大人氣百貨、餐飲品牌及五星飯店享優惠和兌換贈品，聖誕跨年玩遍高雄。

百貨飯店跨界應援高流，其中大立百貨攜手旗下七大品牌加入「高流聖誕趴」應援行列，日系人氣品牌唐吉軻德祭出多項優惠：憑「金勾TREE」合影、現場完成唐吉軻德官方IG按讚打卡，即享立食攤拉麵套餐優惠價九十九元、日本和牛串買二送一一七九元，一番賞與寶可夢集換式卡牌全系列九五折；大立A館「春夏冬日本家庭料理」來店消費贈鯛魚燒香草冰淇淋；「Bianco白色蒔光」內用贈馬鈴薯佐松露奶油醬（飲品不列入此優惠活動）等。

夢時代購物中心則結合餐飲及娛樂，以冬季聚餐同遊高雄吸睛，憑「金勾TREE」合影照片至火鍋品牌「汕頭泉成」內用消費滿一千元贈小漁夫海鮮船等；岡山樂購廣場的「湯姆熊歡樂世界」同步提供一千份「熊好康活動券」，可免費遊玩並獲得小禮。漢神本館亦有多間人氣品牌響應，包括郭元益、發肉覓E.A.T、品辰歲月、御奉等，祭出折扣或贈品優惠。

高雄五星級飯店也一起瘋聖誕！即日起至十二月三十一日止，於英迪格酒店Pier No.1高空酒吧出示「金勾TREE」合影，滿低消即每桌免費招待特調「天空莓絨」一杯等；以上各項活動與優惠內容依高流官方社群平台及合作品牌公告為準，兌換方式與數量以現場說明為主。

高流「聖誕趴」二十四、二十五日除了有「理想混蛋」、「溫蒂漫步 」、「宋德鶴」等精彩卡司輪番上陣，與中央公園「聖誕生活節」串連，整個城市彷彿化身聖誕音樂祭現場。※提醒您：禁止酒駕。飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。