倒數開唱卻臨時喊卡！林峯東京演唱會突宣布延期 全網錯愕

記者林宜君／台北報導

原訂倒數登場的東京演唱會臨時喊卡！林峯首度進軍日本開唱計畫生變，主辦單位緊急對外公告延期消息，引發歌迷關注後續安排。林峯近來因主演港片《九龍城寨之圍城》話題熱度攀升，在日本的人氣也隨之上升，原本規劃於1月31日至2月1日，在東京花園劇院舉辦世界巡迴演唱會《GO WITH THE FLOW》東京站，這也是他出道以來首次於日本舉行專場演出。

主辦單位強調將持續與藝人團隊及相關單位協調，並以「補辦演唱會」為目標積極調整。（圖／翻攝自林峯FB）

主辦單位於14日下午透過日本官方粉絲群組「raymondlam_live_in_japan」發布聲明指出，為了讓演唱會能順利進行，主辦方已與藝人團隊及相關單位進行多次、審慎的溝通與評估，最終「基於多項因素考量」，不得不決定將東京站演出延期舉行。主辦方在聲明中向所有已購票觀眾致歉，表示對於此次變動所造成的不便與困擾，致上最誠摯的歉意。至於演唱會後續安排，主辦單位強調將持續與藝人團隊及相關單位協調，並以「補辦演唱會」為目標積極調整，一旦確定新的演出日期，將另行透過官方網站公告。

廣告 廣告

針對已完成購票的歌迷，主辦單位說明將提供全額退款。（圖／翻攝自林峯FB）

針對已完成購票的歌迷，主辦單位說明將提供全額退款，相關退款時間與方式，會由原購票平台另行通知，請觀眾留意後續訊息。事實上，林峯於去年5月在香港舉辦《GO WITH THE FLOW》演唱會後，於9月正式展開世界巡迴，巡演城市涵蓋中國大陸、東南亞及北美等地。此次東京站原被視為巡演的重要里程碑，演出場地東京花園劇院最多可容納約8,000名觀眾，延期消息曝光後，也讓不少歌迷感到錯愕與惋惜，只能期待補辦日期早日出爐。

更多三立新聞網報導

漫畫傳奇殞落！《呆伯特》作者癌逝 川普發文悼念：出色的人物

館長中國直播帶貨遭退貨氣噗噗！網炸鍋怒轟：中國退貨關台灣人屁事

曾出演戲劇！楊傑宇撞死老人靈堂跪哭推責 家屬怒批不負責

喬任梁舊文曝內幕：暗示于朦朧要小心 王力宏被點名

