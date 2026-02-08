倒數一周過農曆年！胡瓜霸氣出手豪發大紅包 「驚人金額」曝光了

記者蔡維歆／台北報導

胡瓜節目製作單位歲末準備豪華抽獎給觀眾。（圖／民視提供）

胡瓜本週來到雲林麥寮的國定古蹟「拱範宮」，春節特別送大紅包，胡瓜在遊戲關卡穿小號衣服模樣逗趣，頑皮整地方媽媽反被整，頒獎環節胡瓜更戴上爆炸頭假髮、墨鏡送盆栽當花束，引發現場爆笑。

下周就要迎來春節假期，製作單位特別準備「歲末感恩大抽獎」大放送，要把幸福送給在地鄉親。參賽者需轉動轉盤，可能抽到獎品、遊戲關卡，也有機會獲得象徵好運的8,888元獎金。第一位上場的媽媽抽中「初五倒垃圾」。

胡瓜戴上爆炸頭假髮。（圖／民視提供）

規則是穿上指定服裝後，將垃圾投入胡瓜操控的移動垃圾桶，只要投入一袋就能獲得500元，遊戲開始時，垃圾車緩慢前進，卻在媽媽準備丟垃圾的瞬間突然加速，嚇得她大喊：「開慢一點啦！」胡瓜聽見後給了她一次重來的機會，但這次在她投進兩袋時，胡瓜又突然把垃圾桶蓋關起來，讓媽媽直接拿垃圾敲了他一下，兩人你來我往的互動，把《綜藝大集合》現場笑翻。

