倒數一周 7、8月統一發票6張大獎沒人領 1／5後充公

今年7、8月期統一發票領獎期限至明年1月5日截止，只剩最後一個星期，不過仍有2張1000萬特別獎、3張200萬特獎以及1張雲端發票專屬100萬元共6張大獎沒人領。財政部提醒民眾檢查手中的發票，以免錯過領獎期限與大獎擦身而過。

114年7、8月期統一發票千萬特別獎中獎號碼為「53960536」，200萬元特獎號碼為「51509866」。財政部賦稅署表示，排除空白、作廢、金額不符，或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領的特別獎及特獎之中獎發票各為17張。

7、8月期統一發票領獎期限只到明年1月5日，不過目前仍有6張大獎沒人領獎。

未兌領1000萬中獎發票

●台北市信義區 App Store

消費項目：訂閱費300元（雲端發票）

●台南市7-Eleven關北站門市（台南市龍崎區楠坑12-1號）

消費項目：食品等102元（電子發票證明聯）

未兌領200萬中獎發票

●台北市信義區 App Store

消費項目：訂閱費300元

●彰化縣7-Eleven鹿和門市（彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271號）

消費項目：食品132元

●台南市茶の魔手（台南市歸仁區保大路3段258號）

消費項目：飲料30元

未兌領雲端發票專屬100萬

●SONY網路服務費258元

財政部呼籲民眾下載財政部統一發票兌獎App，申請或綁定手機條碼，將各式載具完成歸戶，並至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎App即時領獎，獎金絕不會漏接。

