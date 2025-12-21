倒數！日將重啟全球最大核電廠發電 福島核災中心地「大型新飯店」明年中開幕

即時中心／林耿郁報導

日本311福島核災將滿15年，如今東京電力準備重啟全球最大的「柏崎刈羽核電廠」第6號機組發電；另一方面，一家全新的大型飯店，明（2026）年夏天即將在福島核災中心地「雙葉町」開幕迎賓。

重啟核電！路透社報導，新潟縣議會預計今（22）日投票支持柏崎刈羽核電廠重啟；該電廠自2011年311福島核災後，與全日本各地多座反應爐一同停機檢修。

若獲地方議會同意，東京電力公司最快將於明（2026）年1月20日，重啟6號機組發電。

福島核災後，日本全國目前可運轉的33座反應爐中，現已重啟14座發電，以降低對進口化石燃料的依賴。

另一方面，東電公司承諾，未來十年將向新潟縣投入1,000億日圓（約新台幣200億元）經費建設，爭取地方支持。

不過，居民疑慮仍深；一份新潟縣今（2025）年十月民調顯示，6成居民認為重啟「條件尚未成熟」，近7成對東電能力感到「不安」。

一名前福島居民、因核災遷居新潟縣的女性小賀綾子直言，至今心中仍受核災創傷影響，「每當聽到重啟消息，就想起當年恐懼」。

日本政府強調能源安全第一；首相高市早苗上任後，積極支持核電重啟，並強調該國目前約6至7成發電，仍仰賴進口化石燃料。

去（2024）年進口液化天然氣與煤炭支出，高達10.7兆日圓（約新台幣2.14兆元）；未來隨著AI資料中心擴張，國家用電需求恐再上升，因此日本政府目標是2040年前，將核電占比提高至20%。

核災中心地！距福島第一核電廠僅6公里 雙葉町新飯店將開幕

與此同時，福島災區也持續推動重建；《讀賣新聞》報導，大和房屋集團旗下子公司「大和Life Next」宣布，位於福島縣雙葉町的「FUTATABI FUTABA FUKUSHIMA」飯店，將於2026年6月1日正式開幕，現已開始受理訂房。

這座5層樓高飯店設有98間客房，並配置週邊地區最大規模的會議室，可舉辦國際會議與研修活動等，期盼成為災區復興、產業發展的新據點。

飯店頂樓規劃可眺望海景的三溫暖與SPA設施；館內也將設置使用福島在地食材的餐廳待客。

這間新飯店距離福島第一核電站僅6公里，也緊鄰明年4月開幕的福島縣復興祈念公園，同時預定作為2027年311震災追悼復興儀式的主場地，象徵東北災區正式走向重生。

新飯店與福島第一核電廠，同屬雙葉町境內。（圖／擷取自FUTATABI FUTABA FUKUSHIMA網站）

