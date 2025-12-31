倒數一週！第40屆金唱片1/10臺北大巨蛋登場：18組超人氣K-pop表演、完整出席卡司、紅毯＋典禮直播線上平台一次看

2026 年最盛大的韓國音樂盛典「第 40 屆金唱片頒獎典禮」（The 40th Golden Disc Awards）正式進入倒數一週，將於 1 月 10 日首度移師臺灣，登上 臺北大巨蛋。被譽為「韓國葛萊美」的金唱片，本屆一口氣集結 18 組超人氣 K-POP 表演卡司 與多位重量級頒獎嘉賓，名單公開後即引爆話題，門票開賣更是瞬間秒殺。即使無法親臨現場，粉絲也無須扼腕，今（31）日宣布，典禮將由 TVBS 歡樂台全台獨家電視轉播，並於 Disney+全程線上直播，在家也能零時差追完整紅毯與頒獎盛況，同步感受 K-POP 年度最大舞台的震撼魅力。

金唱片在TVBS歡樂台及Disney+同步直播

金唱片首度移師台灣 「韓國葛萊美」含金量再升級

有「韓國葛萊美」之稱的「金唱片頒獎典禮」創立於 1986 年，是韓國音樂圈最具指標性的年度盛事之一，獎項主要分為「數位音源部門」與「專輯部門」，並設有新人獎、製作人獎、全球人氣獎等多項重要肯定。今年典禮首度移師台灣舉行，讓不少粉絲直呼期待值爆表。

本屆典禮由文佳煐與成始璄攜手擔任主持人，頒獎嘉賓陣容同樣星光熠熠，包括宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢都將現身舞台，話題度拉滿。

第40屆金唱片頒獎典禮卡司陣容

18組表演卡司一次看 在家也能追完整舞台

本屆演出陣容橫跨不同世代與風格，從全球人氣男團、女團到話題新生代一次到齊，包括：

ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ（依字母排序）

【2026第40屆金唱片頒獎典禮 活動資訊】



• 時間：2026 年 1 月 10 日（六）

紅毯：台灣時間16:00

頒獎典禮：台灣時間17:30

• 地點：台北大巨蛋

• 直播平台：

TVBS 歡樂台（電視全台獨家）

Disney+（全台獨家線上）

• 主持人：文佳煐、成始璄

• 頒獎嘉賓：宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢

• 演出陣容（按字母排列）：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，共18組

