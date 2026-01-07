倒數1周！今彩539頭獎沒人領 投注地點在這

▲南投縣開出「今彩539」頭獎800萬元，領獎期限將於今（2025）年1月12日到期，台灣彩券公司今（7）日發出協尋令，逾期未兌領將歸入公益彩券盈餘。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司今（7）日表示，去（2025）年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎新臺幣800萬元，兌獎期限將於今年1月12日截止，截至目前尚未完成兌領，呼籲中獎人盡快撥打高額兌獎專線預約兌獎。

台灣彩券公司表示，「今彩539」1週開獎6天，在01~39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時，5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2400萬元。去年有2筆逾期的高額未兌領獎項，2筆都是「今彩539」頭獎，其中1筆同樣落在南投縣，呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與頭獎擦身而過。

台灣彩券公司也提醒，中獎人如未於今年1月12日完成兌領，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘。另外，逾新台幣500萬元的獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，方能兌獎。高額兌獎專線0800-024-500。

