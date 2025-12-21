倒數10天！總統憂中央總預算遲未審議通過 邀醫界當說客

立法院尚未審議明年度中央政府總預算案，賴總統今天(21日)出席中華民國公立醫院協會活動致詞時表示，他希望立法院儘快審議並通過預算，並邀請醫界人士一起當說客，否則「國家藥物韌性整備計畫」等重大政策都可能無法推動，恐損及國人健康權益。

公立醫院協會今天舉行醫療韌性守護健康台灣研討會，賴清德總統親自出席，他致詞時指出，相較於私立醫療體系，公立醫療體系承擔著配合政府政策要求的責任，從防疫到偏鄉醫療，他深深感受到公立醫療體系的重要性。

廣告 廣告

賴總統表示，為了維持公立醫療體系健全發展，首先要做的就是改善工作環境，除了允許醫院敘薪可採不同工不同酬，避免特定科別人才稀缺，並全面調漲醫護的專業加給，相當於加薪7%以上，此外，他也支持公立醫院從業人員的加班費比照勞工免納所得稅。

除了改善工作環境，賴總統認為人才培育、精進醫療服務量能，以及整合全台醫療院所資訊系統都是應該持續努力的事。

賴總統也提到政府不只推出5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，也編列了4年240億元的「國家藥物韌性整備計畫」，希望全面提升我國醫藥供應穩定性與全球醫藥戰略地位，這項計畫預計從明年開始實施，但是，立法院到現在尚未審議通過明年度中央政府總預算案。賴總統說：『(原音)因為中央政府總預算都還沒過，我看，我剛剛講的有些事情要等預算過的時候才有辦法...如果你們在門診服務的時候，剛好碰到的是在野黨的委員，順便跟他說一下，或者是有他們的親朋好友，順便跟他們說一下，就是說，政黨競爭難免，但國家的利益還是要放在最優先。』

賴總統指出，中央政府總預算若無法在今年底之前審查通過，受影響的不只是中央政府，地方政府也無法置身事外，尤其現在許多縣市都是藍營執政，他指出，許多中央計畫型補助，雖然預算編在中央，實際上是地方在用錢，在歲末年終之際，他一想到明年有許多新的計畫可能無法推動，就不免憂心，衷心期盼中央政府總預算能夠儘速通過。(編輯：許嘉芫)