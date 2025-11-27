倒數15分喊卡！福衛八號「齊柏林衛星」 延後2日升空
國家太空中心第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星(FS-8A)」，原定今（27）日凌晨2時18分搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭Transporter 15班次升空，不過，由於火箭倒數時刻一直暫停在15分33秒，稍後SpaceX即宣布，為確保火箭跟衛星安全，取消今日發射，但已確認火箭與衛星目前均維持良好的健康狀態，預計延後至29日凌晨2時18分發射。
依據 SpaceX 社群貼文及直播節目中說明，火箭在準備發射的過程中，任何微小的狀況都可能影響發射任務的安全，發射團隊還需要更多時間確認，因此取消本日發射；該班次火箭新的發射窗口，預計將延後至台灣時間11月29日凌晨2時18分。
太空中心主任吳宗信指出，火箭發射是一項極其複雜的工程，類似情況在國際間其實相當常見，但最高優先級永遠是確保火箭與衛星的安全，在評估後，團隊判斷無法於1小時內完成修復，因此決定延後發射。
太空中心強調，台灣的發射直播節目，也延至29日凌晨2時重新開播；目前將持續掌握進度，即時更新後續動態，在美國加州范登堡太空軍基地的福八整測團隊也將持續待命，關注火箭整備及衛星健康狀態。
日職》背號73 林安可加盟西武獅
足球》拜仁傳奇訪台 拉菲尼亞不忘初心
棒棒堂接連出事 威廉致歉：最近事情比較多
