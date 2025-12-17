倒數17秒急喊卡！日GPS衛星今發射 「設備異常」突中止

日本太空開發再度出現變數，搭載日本版GPS衛星「準天頂衛星系統」5號機的H3火箭8號機，原定當地時間今上午11時11分自鹿兒島縣種子島宇宙中心升空，卻在發射前約17秒突發狀況，發射緊急喊卡。

日本H3火箭8號機原定今天發射，突然喊卡。（圖／翻攝NNN）

《日本放送協會》（NHK）報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，發射中止原因是「設備系統出現異常」，已決定取消當天的發射任務，並展開詳細調查。該機構指出，「在發射準備過程中確認到設備方面的異常，因此判斷中止發射。」

H3火箭是日本新一代主力運載火箭，曾於前年發射失敗，之後全面檢討並加強改進。今年10月新型太空補給船「HTV-X」成功升空前，H3火箭已連續完成5次發射任務，外界原本高度關注此次是否能再添成功紀錄。

至於這次未能升空的「準天頂」5號機，屬於日本打造自主高精度定位系統的重要一環，「準天頂衛星」被稱為「日本版GPS」，主要功能是補充美國GPS系統，提升智慧型手機、車用導航等定位精準度。至於H3火箭8號機的下一次發射時程，JAXA表示，將待異常原因釐清後再行決定。

