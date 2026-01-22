倒數2天！霍諾德讚101關鍵設計助他「致死率幾乎零」：不設安全網

全球徒手攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）1月24日將挑戰赤手攀登台北101，他已抵達台灣訓練做準備。翻攝自賈永婕FB、霍諾德IG



台北101本週六即將迎來全球赤手攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）挑戰極限！由於過程驚險，不少人好奇霍諾德如何確保自己的安全，他近日受訪表示，101大樓每8層樓都有陽台，這樣的建築結構能夠大幅降低跌落致死率，比傳統攀岩更安全，還說30年的攀登經驗就是自己的安全網。

霍諾德即將在本週六（1/24）在Netflix平台進行《赤手獨攀台北101：直播》，預計在2個小時內挑戰赤手攀登台灣最高樓。引起許多台灣粉絲引頸期待，也好奇霍諾德如何在徒手、沒有安全網的狀況下確保自己的安全。

根據《Tudum》報導，霍諾德受訪解釋，早在10年前，他在全球地標建築物中，一眼就相中台北101，認為大樓結構特別、複雜度高又兼具美感，從攀登角度看刺激有趣，決心要促成挑戰。

他表示，這次徒手攀登台北101，他與團隊決定不設置物理安全網，原因是他研究過台北101外部金屬飾條，很適合攀登時抓握，而且台北101平均每8樓就有一處陽台，大大降低掉落致死率。

霍諾德說明，須克服的是強風、降雨，以及垂直結構所累積的體能消耗，為此，霍諾德決定攀爬「朝陽面」，確保日照能夠讓外牆乾燥，他有信心地說，這次挑戰台北101受傷機率幾乎是零，而他的30年攀登經驗就是他的安全網，在出發前，他會做很多準備、訓練及練習。

