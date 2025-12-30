倒數2026！全台23場跨年煙火演唱會懶人包

2025年進入倒數，全台共有23場跨年演唱會或煙火秀，讓不少民眾期待；圖為去年台北101跨年煙火資料照。（圖／業者提供）

隨著2025年即將進入最後倒數，各縣市除了安排絢麗的煙火秀外，跨年演出陣容也成為民眾關注焦點，今年台北101跨年晚會，演出陣容包括Bii畢書盡、韋禮安、蔡健雅、高爾宣、GENBLUE幻藍小熊及李千娜等人，今年特別邀請到韓國二代超人氣女團KARA參與演出，讓超多粉絲期待，也將為現場增添最熱鬧的新年氣氛。

此外今年新北市跨年晚會首次採用雙舞台模式，分別設在淡水漁人碼頭與八里左岸，有南韓實力派女神華沙及日本人氣歌手樋口愛壓軸演出；其他縣市也邀請多組日韓人氣藝人，包括桃園的Apink、雲林的HIGHLIGHT、嘉義的MAMAMOO Solar、台南的STAYC及鈴木愛理；高雄更有「南韓水彈女王」權恩妃熱舞表演，就是要你一同嗨翻跨年夜。《中時新聞網》整理全台17縣市共23場跨年晚會懶人包，讓讀者一手掌握相關資訊。

●台北

「台北最High新年城-2026跨年晚會」

時間：12／31晚上7時～1／1凌晨1時

地點：台北市民廣場

主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓

卡司：KARA、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、U:NUS、韋禮安、美秀集團、蔡健雅、李千娜等。

●新北

「閃耀新北1314跨河煙火」

時間：12／31下午5時至晚上9時

地點：新北淡水漁人碼頭

主持人：林姮均、江振愷

卡司：華莎、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、全方位樂團、Ozone、張語噥、YOYO家族等。

活動地點：八里左岸

活動主持：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷

歌手陣容：樋口愛、BabyDONTCry、動力火車、陳華、梁文音、U:NUS、babyMINT、梁舒涵＆Dylan、帕拉斯、賴晏駒、以莉高露、OPEN！家族等

●桃園

「2026桃園ONAIR跨年晚會」

時間：12／31晚上7時起～1／1凌晨零時

地點：桃園樂天棒球場

主持人：唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝

卡司：Apink、徐若瑄、温嵐、黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、冰球樂團等。

●新竹

「新竹ONLOOP不斷電」

時間：12／31晚上6時～1／1凌晨零時30分

地點：新竹市大湳雅公園

主持人：Dennis、籃籃、張立東、鏝鏝

卡司：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、金泰佑、徐暐翔、杯緹、孫盛希、白安、張涵雅、幽靈水晶、SmileDash等。

「六福跨年YA！派對」

時間：12／31晚上6時～1／1凌晨零時30分

地點：六福村主題樂園

主持人：Ruby

卡司：曾沛慈、樂妃女子跨界國樂團、HOtSHOCk華人國際樂團、DJ Alex等。

●台中

「2026台中最強跨年夜」

時間：12／31晚上6時～1／1凌晨1時

地點：水湳中央公園

主持人：阿Ken、蔡尚樺

卡司：告五人、麋先生、TRASH、動力火車、蕭敬騰等。

「2026包你發麗寶跨年演唱會」

時間：12／31晚上8時～1／1凌晨1時

地點：麗寶樂園渡假區第二停車場

主持人：小龜Vic

卡司：宇宙人、美秀集團、MARZ23、王識賢、魏如萱、HUR+、SEVENTOEIGHT、許含光等。

●彰化

「2026彰化田中跨年晚會」

時間：12／31晚上7時～1／1凌晨1時

地點：彰化高鐵站廣場

主持人：待公布

卡司：陳勢安、邱鋒澤、黃西田、戴梅君、田亞霍、潤少、陳大天、寬仔、八青哥、HOtSHOCk、狂野樂團等。

●雲林

「2025-2026雲林跨年晚會 電光跨年 點亮未來」

時間：12／31晚上6時～1／1凌晨零時30分

地點：雲林縣立田徑場

主持人：待公布

卡司：HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、甜約翰、AcQUA源少年、薛恩、西屯純愛組、慢慢說等。

「2026「舞力High」摩天輪跨年晚會」

時間：12／31晚上6時30分起

地點：劍湖山世界

主持人：GINO、可緁、AG

卡司：艾薇Ivy、TRI.BE Kelly、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、UkazBai、、SOULCHU、DANCEFORCE、啦啦隊丹丹、安娜、潔潔、藍波老師等。

●南投

「潭然心動2026日月潭跨年晚會」

時間：12／31晚上8時起

地點：伊達邵碼頭、水社碼頭

主持人：待公布

卡司：好蘇吳樂團、原民歌手全世煌、喜裂克文化藝術團等。

「2026「乘乖の星空派對」清境跨年晚會」

時間：12／31晚上8時～～1／1凌晨１時

地點：清境農場遊客中心

主持人：崔維斯、蓁蓁

卡司：姑慕·巴紹、禾羽、小銘、高曼容、全世煜、長青管樂團。

●嘉義

「2026全嘉藝起來跨年晚會」

時間：12／31下午5時30分～1／1凌晨零時30分

地點：嘉義市政府北棟大樓預定地

主持人：蔡昌憲、瑪麗

卡司：Solar頌樂、羅志祥、頌樂、許富凱、蕭煌奇、脆樂團、林美秀、ARKiS、F.F.O等。

●台南

「台南好Young跨年演唱會」

時間：12／31晚上6時～1／1凌晨零時

地點：永華市府西側廣場

主持人：吳建恆、徐凱希

卡司：STAYC、鈴木愛理、婁峻碩SHOU、Bii畢書盡、艾怡良、曾沛慈、AcQUA源少年、蔡黃汝、康康、林美秀、GENBLUE幻藍小熊、孫盛希、玖壹壹等。

●高雄

「2026雄嗨趴」

時間：12／31晚上7時起

地點：夢時代時代大道

主持人：陳漢典、阿本、木木

卡司：權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬等。

「2024紫耀義大義享歡樂」

時間：12／31晚上11時59分～1／1凌晨零時16分

地點：高雄義大世界草坪

●屏東

「High歌之夜─歌舞昇屏」

時間：12／31晚上7時～1／1凌晨零時30分

地點：屏東體育館前草地

主持人：焦凡凡、無尊

卡司：丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳&壓克力柿子、草屯囝仔、陳忻玥、李杰明、吳思賢、朱海君、彭佳霓、FEniX等。

「屏東里港跨年晚會」

時間：12／31晚上8時起

地點：屏東里港過江河堤公園

主持人：陳昭瑋、美姍、珈安

卡司：莊振凱、林良歡、沈建豪等。

●宜蘭

「2026「璀璨蘭城幸福宜市」宜蘭跨年晚會」

時間：12／31晚上7時～1／1凌晨零時30分

地點：宜蘭運動公園

主持人：JR紀言愷、阿喜

卡司：徐懷鈺、彭佳慧、呂士軒、OSN高爾宣、四分衛樂團、紫月光、陳華、晨悠等。

●花蓮

「2026花蓮太平洋觀光節跨年晚會」

時間：12／31晚上8時～1／1凌晨零時30分

地點：花蓮市東大門廣場

主持人：待公布

卡司：李聖傑、Ozone、魏如昀、、柏霖、張語噥、偏執狂樂團等。

●台東

「東！帶我走」2026台東跨年晚會」

時間：12／31晚上6時～1／1凌晨1時

地點：台東縣台東市國際地標

主持人：待公布

卡司：張惠妹、ALin、玖壹壹、范曉萱&100%、葛仲珊、持修、戴愛玲、SAYA張惠春、等。

●馬祖

「2025-2026馬祖跨年晚會」

時間：12／31晚上8時起

地點：馬祖南竿白馬王公園

主持人：林庭旭、優優娜

卡司：林隆璇、林逸欣樂團、王大文、卜星慧樂團等。

●金門

「金采門耀2026喜納滿城金門跨年演唱會」

時間：12／31晚上6時30分～1／1凌晨零時

地點：金門金城鎮莒光共融公園

主持人：梁赫群、黃沐妍

卡司：MATZKA、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、AKB48TeamTP、MOMO家族、真實樂團等。

