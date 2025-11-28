倒數22天！于朦朧百日冤魂不散 4大鐵證狠打臉官方只求真相！
娛樂中心／綜合報導
時間：2025年11月28日，再過三個禮拜，約莫22天，也就是12月19日，就是于朦朧離世滿一百天的日子。在華人的傳統信仰裡，百日是亡魂徹底告別人間、轉世輪迴的最後節點。然而，對於這位於9月11日凌晨慘死在北京朝陽區高級公寓下的男星來說，這條通往安息的路，似乎被重重黑幕徹底堵死。
隨著時間逼近百日大限，原本看似鐵板一塊的「酒後意外」官方定調，正在民間排山倒海的怒火與接連爆出的驚悚新證面前，發出崩塌前的碎裂聲。究竟在百日之前，真相能否撕開權力的封條？此刻橫亙在我們面前的，已不再是單純的墜樓案，而是由血腥、權力與謊言交織而成的四大死結。
第一道死結：那雙「不合腳」的鞋，踩碎了自殺的謊言
這場尋求真相的風暴，最近被一張放大了一千倍的現場照片徹底引爆。當所有人都被官方引導去關注酒精濃度時，卻忽略了死者腳上那雙極其突兀的白色運動鞋。這或許是兇手百密一疏的致命破綻，身高183公分、骨架纖細的于朦朧，生前非38碼鞋不穿，但倒在血泊中的他，腳上赫然套著一雙寬大的「42碼」男鞋。
這雙大得離譜的鞋子，像是一句無聲的證詞，狠狠打臉了「自主翻越陽台」的說法。試問，一個在自家喝酒放鬆的人，為什麼會穿著一雙別人的、甚至大到走路都會掉的鞋子去陽台吹風？更令人毛骨悚然的是，在修復照片後發現，鞋幫邊緣竟壓著半枚沒擦乾淨的血指紋。這唯一的合理解釋，就是在他墜樓身亡後，有人為了遮掩他腳踝上那道被電子腳鐐勒得皮開肉綻的傷痕，慌亂中隨便抓了一雙鞋，硬生生地「套」在了屍體上。這不是意外現場，這是一場拙劣的偽裝秀。
第二道死結：暗網流出的「處刑」影像，消失的自由
如果說鞋子是靜態的證據，那麼近日在暗網流竄的那段2分12秒影片，就是動態的地獄。百日將至，彷彿是冤魂在催促證據出土，這段影片的曝光讓無數人心碎。畫面裡，那個曾經溫潤如玉的青年，赤裸上身被吊在天花板下，眼神渙散，身上布滿電擊焦痕。他沒有醉酒後的迷離，只有深陷恐懼的絕望。
影片最駭人之處，在於背景音裡那個經過變聲處理、卻依然透著寒意的男聲：「說，USB在哪裡？」這句話直接推翻了「酒後失足」的劇本，他不是失足，他是被囚禁、被拷問。那個在他左腳踝紅燈閃爍的電子腳鐐，證明他在墜樓前的很長一段時間裡，根本就是一隻被圈養的獵物。既然連自由都沒有，又何來的「意外」？這分明是一場為了滅口而精心設計的「墜落」。
第三道死結：一支價值17.8億的USB，與通往權力頂層的階梯
為什麼要虐殺一個明星？隨著百日逼近，這個謎團的答案似乎指向了金錢與權力的最骯髒處。新的跡象顯示，于朦朧之死，極可能與一支下落不明的加密USB有關。傳聞這支隨身碟裡，記錄了娛樂圈隱形金主「辛奇」，網傳某位中共頂層高官私生子，利用影視項目進行高達17.8億元洗錢的完整罪證。
這或許解釋了為什麼案件發生78天以來，北京警方始終無法立案。不是不能查，是不敢查。這支USB是于朦朧生前的保命符，卻也成了他的催命符。如今，這支USB的下落成了破局的關鍵。有消息指出，它並未被銷毀，而是流落到了海外，甚至引起了美國情報部門的興趣。這也讓這起命案，從娛樂圈的謀殺，升級為國際政治的角力。
第四道死結：被掏空的軀體，與來不及見的最後一面
百日祭在即，家屬至今無法釋懷的，是連最後一面都沒能見到完整的孩子。來自醫院內部的深喉嚨爆料，成了壓垮家屬心理防線的最後一根稻草。據悉，當遺體被送進急診室時，胸腹腔已有不正常的手術切口，內部臟器「離奇消失」。
這條線索太過驚悚，以至於讓人不敢深想。如果是真的，那麼這就不是單純的滅口，而是涉及非法器官交易的「狩獵」。這種極致的殘忍，讓這起案件的性質徹底變質。它暗示著，在那個墜樓的凌晨，或許還有一支專業的醫療團隊在陰影中等待。
結語：百日之前，正義會降臨嗎？
還有22天，于朦朧的靈魂就要走過奈何橋。但人間的審判，似乎才正要開始。
雖然官方依舊保持著詭異的沈默，網路上的關鍵字依舊被封殺，但跡象已經改變。從那雙不合腳的鞋，到暗網的拷問影片，再到那支足以撼動官場的USB，真相的碎片正在拼湊成型。這78天來，公眾的怒火沒有被時間沖淡，反而因為這些新證據的出現，在百日大限前凝聚成一股巨大的壓力。
我們不知道在12月19日那天，能不能等來一份遲到的正義通報；但可以確定的是，只要那雙42碼的鞋子還穿在38碼的腳上，只要那支USB還在某處閃爍著數據的光芒，這個案子就永遠不會「結案」。
百日將至，亡者未安。這場與時間、權力的賽跑，才正要進入最驚心動魄的終局。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多三立新聞網報導
天娛傳媒爆股票慘跌急缺錢！狂賣于朦朧周邊撈金 網怒：死了還不放過！
疑郭俊辰「替身」直播！驚現點「錯痣」全網笑瘋 狂刷豬隊友認證
于朦朧墜樓不是意外？太子集團被爆器官交易與電詐 明星背後金主全曝光
于朦朧全身瘀青靠粉底遮蓋！疑拍戲一半被拖去打 目擊者悲喊太慘了
其他人也在看
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 9 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 14 小時前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 7 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 6 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 4 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 11 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 15 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 11 小時前