倒數22天！文化幣「極致花光攻略」這裡看 國中生神操作600點⭢1914點

記者柯美儀／台北報導

文化幣使用期限將在12月31日截止。（圖／資料照）

2025年文化幣使用期限將在12月31日截止，邁入倒數領用的20多天，文化部特別提醒，還沒領取使用的青年朋友趕快至文化幣APP領用；同時，文化部也分析大數據提供達人使用秘訣，以及鼓勵到獨立書店買書享2點送1點、預先購買青年席位，或是進電影院看場近期的熱門國片。



文化部表示，2025年文化幣自1月起發放，已有超過165萬人領取，領取率高達8成，使用金額達14.1億元。從使用情形觀察，青年朋友最喜歡的藝文消費類型為書店及出版業（48%）、表演藝術及文化體驗（18%）、流行音樂（13%）。

文化部透過大數據分享「最會放大文化幣」代表。（圖／文化部提供）

文化部也特別從大數據整理出「最會放大文化幣」代表人物，竟然是初次加入文化幣領用行列的13-15歲「新手」，他以近乎「優惠全包套」的方式，先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋；又到獨立書店使用「消費2點送1點」優惠，再因為消費達200點獲得抽獎機會；11月底前又因用完文化幣，獲得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，最終讓原本600點一路放大到1914點。

文化部也分享文化幣2大「使用攻略」。（圖／文化部提供）

剩下20多天的領用時間，文化部也分享2大「使用攻略」如下：

1.善用各種「活動加碼」：包含邀朋友一起看國片享「消費2點送1點」和「結伴消費滿350點回饋100點」雙重回饋、購買青年席位每張票加碼贈100點、獨立書店購書享「消費2點送1點」，不只能賺到加碼還能讓友情加溫。

2.快速花光文化幣：例如用100點到博物館看展、300點買一張青年席位、500點揪人看一場國片。

