倒數22天！2025文化幣將到期 這些管道可以用

2025年文化幣使用期限將在12月31日截止。圖：文化部提供

2025年文化幣使用期限將在12月31日截止，邁入倒數領用的20多天，文化部特別提醒，還沒領取使用的青年朋友趕快至文化幣APP領用；同時，文化部也分析大數據提供達人使用秘訣，以及鼓勵到獨立書店買書享2點送1點、預先購買青年席位，或是進電影院看場近期的熱門國片，趕快花光今年的文化幣不要省，因為明年的文化幣20多天後又即將入袋。

2025年文化幣自1月起發放，已有超過165萬人領取，領取率高達8成。圖：文化部提供

文化部表示，2025年文化幣自1月起發放，已有超過165萬人領取，領取率高達8成，使用金額達14.1億元。從使用情形觀察，青年朋友最喜歡的藝文消費類型為書店及出版業，占48%，其次為表演藝術及文化體驗18%、流行音樂13%。其中，在青年席位及10月起加碼的「青春觀表藝，票票贈百點」加持下，目前共售出10萬張表演藝術票券，其中51%為青年席位；在國片部分，9月強檔國片相繼上映，文化部順勢推出「秋冬國片正熱鬧 半價回饋好康報到」優惠，帶動國片消費快速累積突破9300萬元。

文化部也特別從大數據整理出「最會放大文化幣」代表人物，竟然是初次加入文化幣領用行列的13至15歲「新手」，他以近乎「優惠全包套」的方式，先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋；又到獨立書店使用「消費2點送1點」優惠，再因為消費達200點獲得抽獎機會；11月底前又因用完文化幣，獲得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，最終讓原本600點一路放大到1914點。

16至22歲的「老手」中，則有對於特定藝文活動偏愛而獲得超高點數回饋的代表。特愛「青年席位」的青年先用1200點買了12張票券，透過「青春觀表藝，票票贈百點」加碼活動獲得1200點後，再去買12張票券，將文化幣的價值翻倍再翻倍；「最強電影迷」從全年度的「結伴看國片」、4至9月的「加倍回饋」，一路到10至12月的「秋冬國片半價回饋」，一年合計使用9次加碼看國片；至於交友廣闊的「邀請碼達人」，分享邀請碼給356位朋友，累積獲得3570點。

文化部表示，剩下20多天的領用時間，推薦還未領用完文化幣的青年兩大使用攻略，包含攻略1的「活動加碼超好康」，邀請朋友們一起看國片享「消費2點送1點」及「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠、購買青年席位每張票加碼贈100點、獨立書店購書享「消費2點送1點」，不只能賺到加碼還能讓友情加溫。攻略2「快速花光文化幣」，則推薦巧用100點到博物館看展覽、300點買青年席位、500點結伴看國片。

文化部提醒，2025年文化幣領取資格為出生日期在2003年1月1日至2012年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取文化禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用。沒有手機的青年朋友，也提供洽詢客服申請紙本QR-code即可消費的方案。更多資訊請見文化幣官網。

