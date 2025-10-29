倒數3個月！該裸辭還是領完年終走人？眾人一面倒選它：賺爆
生活中心／陳慈鈴報導
年關將近，又到了許多上班族轉換跑道的時候。有人就開始思考，到底該直接向公司提出辭職，還是撐到領完年終再走人，引發熱議。有人就分析兩種選擇的利弊，直指1選項既讓公司多付一筆錢，還要想辦法和其他公司搶人，簡直賺爆。
一名網友於《Dcard》工作板發文請益「裸辭還是領完年終」。「要裸辭，還是領年終後再離職？」由於工作不開心，想辭職的念頭每天都在他的腦中打轉。 自從開始上網爬文後，看到別人裸辭後的自由生活， 有人認為「當下決定離職，才是真正的勇敢！」 也有人會勸「至少把年終領完，這才是理性選擇。」 面對兩種截然不同的做法，令他忍不住納悶「到底該怎麼做才對？」
此文一出，隨即引起熱議。網友紛紛表示，「是我當然領完年終再走，年終有六個月耶，不拿白不拿」、「裸辭+1」。其中，有人就點出裸辭的關鍵在於「你的存款夠你用到找到下一份工作嗎？」如果錢花光還沒找到工作是要先兼職還是有其他規劃。但如果存款有幾百幾千萬，「直接辭吧」。
許多人則是傾向於領完年終再提離職，理由包括別跟錢過不去、趁機想想下一步計畫，還可以拿來犒賞自己或是拿來當包紅包的經費、應付過年被親戚問東問西。有人更分析，若直接離職，「不僅幫公司省了一筆錢，公司還可以提早找到人」；若是「領完年終再走人」，公司除了損失一筆年終，還要跟很多對手競爭搶人。
