倒數3天宇宙人小巨蛋演唱會最後備戰 方Q生日抓周埋舞台伏筆

宇宙人為方Q慶生，壽星方Q抓周抓到了麥克風。（相信音樂提供）

金曲樂團宇宙人的台北小巨蛋演唱會即將於20日登場，全體團員已進入最後衝刺備戰狀態。本次演出不僅有密集的練團，更特別加入了練舞行程，延續去年演唱會的好默契，再次合體高中夥伴 「白河幫」 共同排練全新舞蹈橋段。

在密集排練後，團員們為適逢生日（17日）的方Q送上驚喜，舉辦了充滿玩心的 「宇宙人21週年抓周儀式」，藉此預測他可能在演唱會上展現的全新表演。方Q去年在「α：回到未來」20週年演唱會上，以氣勢十足的 Bass Solo 掀起高潮，他透露今年希望挑戰帶來「更意料之外的表演」。 抓周道具內容豐富，包含鐵琴、三角鐵、爵士鼓等樂器，甚至還出現了「蛇玩偶」。方Q看到蛇玩偶立刻興奮把玩，讓小玉開玩笑猜測他是否要表演「與小龍共舞」或「抓龍」，引起現場一陣爆笑。方Q經過一番把玩，最終選定了 「麥克風」，為他在小巨蛋舞台上的神祕橋段埋下了伏筆。 談到生日願望，方Q第一時間許願：「希望12月20日的演唱會，宙友們一起嗨到爆！」同時也為即將推出的全新專輯許下好運。宇宙人目前正全力衝刺準備，希望歌迷能一起感受到他們的投入與玩心。 「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」將於本週日登場，目前尚有零星票券販售中。

