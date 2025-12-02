倒數30天跨年！命理師點名「3生肖」財運旺翻天

2025年即將進入尾聲，距離2026年跨年僅剩30天。命理專家小孟老師指出，在這最後倒數階段，有3生肖的人財運特別旺盛，有機會在年底前迎來意外收穫。

小孟老師指出，本月屬蛇者的財運將像「靈光乍現」般突破，過去想不透、看不清的賺錢方向會突然變得明朗。（示意圖／pexels）

生肖蛇



小孟老師指出，本月屬蛇者的財運將像「靈光乍現」般突破，過去想不透、看不清的賺錢方向會突然變得明朗。創意力特別旺盛，那些在旁人眼中冷門、奇怪的點子，反而能挖出真正的價值。在年底資訊爆量的混亂中，屬蛇者能看出規律，找到更快、更聰明的賺錢方法。人際方面也會出現幾位關鍵人物，不是帶來資金，就是提供機會，甚至一句提醒就能引出新的收入方向。

生肖兔

小孟老師形容，本月屬兔者這段期間的財運彷彿「電量瞬間加滿」，做事更穩、更準，更懂得拿捏節奏。本月容易碰上好機運，例如有人主動介紹工作、突然邀來合作，或是不費力就遇到划算的投資資訊。屬兔者越願意交流、越敢接觸新的人脈，財富就越容易自然流入。

生肖虎

小孟老師表示，本月屬虎者財運宛如開啟「升級模式」，一路往上衝。行動力特別強，只要察覺一點有利可圖的跡象，就能立即出手，也因此搶先占到好位置。工作表現容易被看見，臨時獎金、年終加碼與額外酬勞都有機會落入口袋。

（中天新聞提醒您，運勢文章僅供參考，切勿迷信。）

