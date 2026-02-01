倒數300天新北三腳督勝敗咫尺！ 蘇巧慧、李四川民調支持度差個位數

2026激烈選區新北市，藍白人選依舊不明朗，原先在民調上站穩優勢的潛在人選李四川，和民進黨提名的參選人蘇巧慧差距越來越近，根據最新民調，兩人支持度相距不到個位數。而近期新北市長侯友宜和國民黨秘書長李乾龍同台活動時，李乾龍透露協調安排一切順利，侯市長也說不用煩惱。

蘇巧慧合體陳柏惟 還開老爸蘇貞昌光頭玩笑

高喊口號，士氣很旺，民進黨提名的新北市長參選人、立委蘇巧慧，農曆年前利用假日來到三重的力行市場掃街拜年，一旁還有前立委陳柏惟拉抬聲量。兩人互動也相當有趣，去年大罷免時陳柏惟因罷免藍委顏寬恆補件達標，剃光頭以示慶祝，媒體詢問他這次這否要再剃頭，一旁的蘇巧慧便開起爸爸、前行政院長蘇貞昌的玩笑，稱「沒有頭髮也很帥，全世界我最適合講這句話」。

蘇巧慧力拚勝選，努力似乎也反應在民調上，根據近期相關民調，如果藍白沒整合形成三腳督，國民黨潛在人選李四川和民進黨的蘇巧慧，兩人支持度分別為32.3％和30.5％，支持度只差個位數，勝負咫尺之間。

根據最新民調，李四川、蘇巧慧支持度分別為32.3％和30.5％。圖／台視新聞

近期也傳出蘇巧慧租下2022年市長侯友宜高票連任的板橋場地，作為競選辦公室，蘇巧慧本人也再次澄清，此地只是夥伴們一起討論事情、開會的地方，若找到適當地點做競選總部，一定會跟大家報告。

李劉會只聞樓梯響？ 李乾龍曝安排順利

但藍營連人選都還在難產，原本預計一月底有意參選的劉和然、潛在人選李四川要進行協商，已經來到二月，卻還是只聞樓梯響。不過先前新北燈會發布會上，新北市長侯友宜和國民黨秘書長李乾龍兩人同框，當時李乾龍就透露安排一切順利，侯市長更說一定會參加協調。只是藍營選出人選還得和白營協調，蘇巧慧早已來勢洶洶，先馳得點。

新北／黃子庭、楊岳達 責任編輯／施佳宜

