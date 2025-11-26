倒數4天！台東慢車新制30日截止 未驗車營業恐被沒入

台東縣今年6月推動慢車新制，約500輛車仍未送驗。慢車示意圖，非本案所指車輛。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣6月推動「慢車登記檢驗與保險」新制，但驗車進度落後。縣府提醒，11月30日為驗車截止日，屆期未驗仍營業可依法沒入車輛，若發生事故，旅客也恐因無保險保障而陷入賠償爭議。

新制上路前，慢車屬觀光用途，旅客受傷多由業者私下協調。縣府表示，要求驗車與投保，是為建立最低安全門檻，也已公告合法行駛範圍，呼籲民眾認明「合格檢驗」標誌。

無黨縣議員陳宏宗指出，業者認為政策上路過快，因此驗車數低於實際數量，近500輛未檢驗。另有旅客摔傷欲申請理賠，保險公司卻要求「車輛故障證明」，業者難以接受。

台東縣內池上、關山地區熱門觀光載具「三輪以上慢車」，過去若發生乘客受傷事故，因車輛未投保強制責任保險，多由業者自行協調賠償。

縣府為保障旅客權益、降低糾紛，依「道路交通管理處罰條例」第71條之1實施「慢車登記檢驗與保險」新制，業者應完成安全檢驗並投保強制責任險後，才可載客營業。

