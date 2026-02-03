倒數5天開唱！日夯團成員涉毒遭逮 演唱會急喊卡

Def Tech成員Micro（右）因涉嫌持有大麻被捕。（圖／翻攝自X@Def_Tech）





日本知名雙人音樂組合「Def Tech」的45歲成員Micro（本名：西宮佑騎）日前驚傳涉嫌持有大麻，昨（2）日遭厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部以涉嫌違反《麻藥取締法》為由，以現行犯進行逮捕。Def Tech原定在2月8日舉行20週年演唱會，且門票皆已售罄，如今Micro因持毒被捕，也令不少粉絲感到相當震驚。

Micro遭麻藥取締部以現行犯逮捕

根據《讀賣新聞》報導，麻藥取締部在搜索住宅時，在Micro於東京都澀谷區的家中，發現數公克的乾燥大麻，隨即將他現行犯逮捕，目前正被警方拘留中。

廣告 廣告

Def Tech是由出身於東京的Micro與在夏威夷長大的Shen於2001年組成的雙人音樂組合。他們曾在2005年時以首張同名專輯及經典名曲〈My Way〉風靡全亞洲，並寫下超過280萬張實體銷量的輝煌戰績。2人原定於2月8日在日本武道館舉行出道20週年的紀念演唱會，經紀公司也趕緊發布聲明，並表示深感歉意。

經紀公司宣布取消演唱會

Micro的經紀公司2VOX表示，對於造成廣大粉絲及相關人員的擔憂與困擾，他們由衷致上最深的歉意，他們也坦言「現在無法與Micro取得聯繫，還在釐清事情的真相」，並在今（3）日宣布取消在武道館舉行的20週年演唱會，目前已知門票售罄，經紀公司也表示「關於退票方式，將在確認細節後另行通知」。

東森娛樂關心您

吸食毒品，有害身心健康。



【更多東森娛樂報導】

●黃明志持毒涉謝侑芯命案 「延扣90小時」 律師曝最新現況

●捲謝侑芯命案！黃明志「4毒品尿檢陽轉陰」高大成喊離譜

●快訊／米倉涼子涉嫌違反《麻藥取締法》！被日本警方函送

