倒數5天！大新竹跨年「含金量高」放300秒煙火 交通管制、接駁一次看

2026大新竹跨年公益演唱會將於12月31日19時在新竹市大湳雅公園盛大登場，多位「金曲俱樂部」的重磅卡司加上300秒高空煙火，歡迎民眾一起熱鬧倒數迎接新年。交通處表示，為維持活動進行圓滿順暢，當日會場周邊道路將進行交通管制，提醒民眾配合提前改道，共同維持會場周邊交通秩序及行車順暢。

交通處表示，因會場周邊不提供停車位，呼籲前往參加跨年的民眾，多加利用接駁車前往，可於新竹火車站、南寮漁港旅服中心及竹北喜來登飯店、體育場及新竹縣政府搭乘接駁車。竹北線接駁車去程首班車16時發車、末班車22時發車，回程首班車21時發車、末班車1日凌晨1時發車，每20至30分鐘1班；竹市接駁去程首班車17時發車、末班車23時，回程首班21時、末班車1日凌晨1時發車，新竹火車站及南寮旅服中心每15分鐘1班，搭乘火車及高鐵的民眾，請留意末班車時間，避免錯過乘車時間影響行程。

活動管制時間114年12月31日16時至115年1月1日2時

★管制路段如下：

1.東大路二段（經國路一段至武陵路）、武陵路（東大路二段至鐵道路二段）、湳雅街（光華街至鐵道路二段）、光華街（經國路一段至湳雅街）、經國路一段（光華街至東大路二段）等路段所圍區域，管制車輛進入。

2.水田街單號側（45號至177號）規劃行人徒步區。

3.武陵路高架橋大雅匝道雙向封閉。

4.東大路二段（經國路一段至武陵路）慢車道管制車輛進入（僅開放大客車行車），開放機車行駛快車道。

5.東大路二段（北大路至經國路一段）往南寮方向慢車道封閉並改為機車停放區，開放機車行駛快車道，往中華路方向慢車道開放紅線停放機車。

6.中華路二段站前廣場臨停上下客區僅供活動接駁車使用。

交通處表示，會場周邊不提供汽機車停車位，請開車的民眾利用新竹火車站後站停車場、晶品城停車場及南寮漁港停車場停車，再轉搭接駁車前往會場。騎乘機車的民眾，請將車輛停放在東大路二段（北大路至經國路一段）往南寮方向慢車道封閉改為機車停放區；東大路二段（北大路至經國路一段）往中華路方向慢車道開放紅線停放，再步行10分鐘至跨年會場，停車務必將車輛停放於適當處，應避免停放於路口10公尺範圍，影響進出安全。

交通處提醒，因跨年活動適逢上班日，原利用水田街及雅街往返的駕駛人，請改道行駛經國路，而因應東大路二段(北大路至經國路)慢車道交通管制，原行駛東大陸橋右轉經國路車輛，請改行光復路地下道，請駕駛人也請用路人注意相關管制資訊、提前改道，除居民外，汽機車禁止進入管制區內，違規停車將依法開罰，造成不便之處，敬請見諒。

