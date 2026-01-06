倒數6天! 力拚綠營台南市長初選 陳亭妃第5天鐵馬掃街

南部中心／鄧山田、陳芷萍 台南市報導

民進黨台南市長初選進入倒數第6天，立委陳亭妃展開第五天的鐵馬車隊掃街，6日一早從台南善化慶安宮出發，沿途受到不少支持者歡迎。五天下來，總共騎了260公里，陳亭妃說一點都不累，她已經準備好了，要做一個四百年來不一樣的女市長。





倒數6天！ 力拚綠營台南市長初選 陳亭妃第５天鐵馬掃街、民眾熱情相迎

立委陳亭妃展開第五天的鐵馬車隊掃街，沿途受到不少支持者歡迎。（圖／民視新聞）





立委陳亭妃的鐵馬車隊，一早八點從台南善化的慶安宮發現，繞行安定，新市，沿途都有支持者自發性站到街頭迎接，大喊：「加油！」還有原本在家中的長輩，發現陳亭妃來了，趕緊走到院子，隔著圍牆揮手，替陳亭妃加油打氣。車隊在中午時候抵遠新化太子宮，陳亭妃先向神明上香祭拜，祈求初選一切順利成功。五天來，鐵馬車隊已經騎了260公里，甚至還騎過道路起伏的山區，上上下下，大家也很好奇陳亭妃怎麼都不會累。陳亭妃說，「一點都不會累，因為人民的支持力量真的太強了，當我看到他們從裡面，然後一路跑出來 要跟我加油，甚至從我們的車子車窗搖下來，來跟我加油，這才是人民的力量。」

初選進入最後倒數階段，陳亭妃釋出最新形象影片，主打永遠與台南人站在一起。（圖／翻攝陳亭妃YT）

初選進入最後倒數階段，陸戰之外，空戰也展開，釋出最新形象影片，主打永遠與台南人站在一起，「風吹風吹，要往哪裏飛，我們要找到台南的夢，歡喜來飛。」陳亭妃說，「我覺得一路來，真的那個氣越來越強，人民支持的氣越來越強，讓我覺得說這就是我的責任。我一定要改變這個城市，我一定要讓台南有一個新的未來，讓台南第一位女市長，有一個不一樣的一個對人民的改變。」陳亭妃強調自己已經準備好了，會讓大家看看四百年來第一位女市長有什麼不同，希望支持者幫忙守電話，一起完成最後的勝利。













