倒果為因! 基隆電動公車充電樁經費疏失 藍發巨嬰影片挨轟

生活中心／陳孟暄 陳威余 陳崇翰 基隆報導



為了改善基隆公車老舊問題，中央補助購買電動公車，但國民黨基隆市黨部卻製作嘲諷短片，指中央補助經費不包含充電樁，卻一直喊要電動公車，就像巨嬰行為，引來市議員許睿慈怒批，國民黨根本就是倒果為因，明明是公車處錯估經費，「把市府自己的錯誤包裝成別人的要求」。

基隆市議員(民) 許睿慈：「所以你給的資訊，預算編列不實嗎，是不是預算編列不實，怎麼會差這麼多」。



議員許睿慈質詢怒批，市府電動公車計畫因公車處錯估經費，去年承諾會在2026年、2027年第三季前，分別建置4座，總共8座的充電場站，到現在連1座都蓋不出來。

更讓她氣炸的是這支影片！

倒果為因！基隆電動公車充電樁經費疏失 國民黨發巨嬰嘲諷影片挨轟。(圖／民視新聞)

國民黨基隆市黨部製作動畫，嘲諷沒有充電樁卻一直要求電動公車，就像「巨嬰」，把市府跳票推給民進黨能源政策，根本倒果為因！

基隆市議員(民) 許睿慈vs.市長 謝國樑：「是不是又是數學不好?這一題來說,數學是很不好的,不是不好而已。到底在做什麼?差了七億耶，不是七千萬、七百萬，是七億耶。公車處你提交給交通部的計畫報告，是這麼草率的嗎」。

少了七億預算，市長謝國樑坦承數學不好。交通部補助要點明白載明，建置充電場站是地方政府與客運業者的責任。如今不只電動公車，面臨"有車無電"不能跑的窘境。議長童子瑋更擔心，中央原本核定補助基隆採購93輛電動公車，因為市府下修到30輛，2.3億元補助會掰了？對此，市府則強調，交通部承諾會保留相關經費持續補助。

