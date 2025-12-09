倒楣到家！大貨車勾線扯倒電桿 竟精準砸中派出所前警察私家車

大貨車一勾路口電線桿倒下砸中警車。（圖 ／翻攝畫面）

台南市麻豆分局下營分駐所前9日上午發生一起離奇事故，1支監視器電線桿突然在大貨車經過時被勾斷，整支電桿直接倒下，砸中停在派出所前停車格的一輛自小客車，而這輛車偏偏就是警察同仁的私人座車，讓在場員警看了又傻眼又無奈，幸意外並無造成人員傷亡，但現場畫面仍讓人驚呼「也太剛好了吧！」

據了解，事故發生地點位於下營區中山路一段，下營分駐所正前方的路口，當時監視器電線疑似提前鬆脫、垂掛過低，一輛大貨車駛近時並未察覺異狀，車身高度意外勾住電纜線，瞬間施力導致電線桿整支折斷，突然間就直直倒向派出所前的停車格。巨大的衝擊讓旁人嚇得倒退，但也更加慶幸當時附近沒有路人或機車經過，否則後果恐不堪設想，更巧的是，遭殃的車輛不是別人，正是派出所同仁的愛車，警員接獲通知後到場查看，只能苦笑「真的防不勝防」。

警方調查後發現，肇事貨車駕駛當時並未酒駕，也未超速或違規，對於自己只是正常開車卻突然扯斷電線桿，他本人也嚇得半天說不出話來，直呼完全沒料到路邊線路竟會低到能被車子勾住，警方初步判定，事故起因並非人為蓄意，而是電線本身疑似鬆脫，加上貨車高度配合「天時地利」，才造成這場突發意外，並依 A3 交通事故進行後續處理。

事件發生後，警方立即通報監視器維護廠商、第四台相關業者及中華電信派員到場檢修線路，並同步實施交通疏導與現場安全排除。經過多單位合作搶修，電線與設備已完成處置，路口交通也在稍晚恢復正常。

