倒楣從後面被追撞！24歲男下班騎UBike突遭進口車撞飛

台中南屯五權西路口發生嚴重車禍！一名38歲郭姓男子駕駛白色進口轎車，疑似因分心駕駛，先撞上28歲鄭姓男子所開的廂型車，接著又失控追撞一名24歲騎著UBike的谷姓男子。整起事故被一名正好經過的外送員全程記錄下來。所幸兩名被撞的受害者雖然受傷，但都沒有大礙，分別是廂型車駕駛臉部挫傷以及UBike騎士腿部擦挫傷。警方表示，肇事的郭姓男子排除酒駕情事，但仍提醒大家駕駛時要專心，避免因分心而導致意外發生！

事故發生在7月29日下午5點09分左右，當時谷姓男子剛從連鎖速食店下班，騎著UBike行駛在外側車道上。從外送員拍攝的影片可以看到，白色進口轎車先是撞上前方廂型車，引擎蓋因此翹起內凹，接著失控直直撞上在外側車道騎乘的UBike騎士。這一撞使得UBike騎士當場嚇一跳，往前噴飛，車殼零件也碎了一地。

目擊民眾表示，當時聽到聲音時，白車的引擎蓋就已經翹起來了，似乎是要閃前面的廂型車。事發後，白色進口轎車駕駛立即下車查看躺在地上的UBike騎士。被撞的UBike騎士雖然腿部有擦挫傷，但傷勢並不嚴重，事後他因為疼痛而回到公司休息。另一名倒楣被從後面追撞的鄭姓廂型車駕駛則是臉部挫傷，兩人都自行就醫。

警方表示，肇事的郭姓男子在事故現場意識清楚，可以正常溝通，車內也沒有毒品氣味或施用毒品器具。經過酒測，三人都沒有酒精反應，排除酒駕情事。此次事故所幸沒有造成嚴重傷亡，但仍提醒大家駕駛時要專心，避免因分心而導致意外發生。

