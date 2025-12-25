倒立水母大遲到 想看水底開花盛況撲空

倒立水母是林園海洋濕地公園活招牌，今年大遲到，僅零星現身。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕即將過年了，高雄市林園海洋濕地公園活招牌倒立水母仍未現身，遲到了二、三個月，民眾擔心生態改變就此消失。高市公園處表示，濕地公園水源仰賴養殖廢水灌注，近來養殖廢水減少，改抽地下水補充，疑鹽度低不利水母生長，將持續改善棲地環境。

林園海洋濕地為全國唯一可以觀賞倒立水母的袖珍型公園，有「水母湖」稱號，每年大約在九月開始現身，聖誕節前後大爆發，翌年三月達到高峰，最多曾出現40餘萬隻，湖底像炸開的花朵，美不勝收，今年水母大遲到，為牠而來的遊客撲空，大失所望。

林園紅樹林保育學會理事長蘇文華表示，其實日前已經出現10餘隻小水母，但只有指甲般大小，肉眼不仔細看很難發現。他說，水母遲到原因有待觀察，應該與水位偏低有關。

高市公園處指出，近來養殖廢水減少，改抽地下水補充，推測鹽度低不利水母生長。蘇文華說，最近有些養殖場可能正因市場調節而休養，致養殖廢水減少，從排水溝流量銳減就可以觀察到，希望抽取地下水灌注能讓水質清澈，也許農曆春節連假有機會看到水母。

林園漁業養殖業抽取海水養殖，將廢水經由潟湖排入海洋，意外將倒立水母水螅體帶進潟湖，2014年林園濕地公園啟用，倒立水母跟著現身，成為全國唯一水母湖，每當天氣開始回暖時，五顏六色的水母會出現，又成另番景色，成為當地知名戶外生態教室。

林園海洋濕地公園因少了養殖廢水灌注，水位偏低。(記者洪臣宏攝)

