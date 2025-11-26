「倒立水母」再生研究亮眼 林園高中奪黑潮獎助金

研究林園濕地「倒立水母」驚人的再生能力，並長期記錄水母受傷後的修復過程，林園高中於今年全國性海洋教育競賽中嶄露頭角，榮獲二○二五年第十三屆吳鄭秀玉女士海洋計畫科展類黑潮獎助金，展現林園高中師生長期關注在地生態、實驗精神與國際視野成果。(見圖)

林園高中今(廿六)日說明，高中部學生團隊是以「梅杜莎的秘密：仙后水母再生，和收縮狀態與刺絲胞異營能力是否相關？」為題，榮獲二○二五年第十三屆吳鄭秀玉女士黑潮獎助金海洋計畫科展類獎助金新台幣一萬元，除了長期關注在地生態獲得肯定，也為即將到來九十周年校慶活動增添光彩。

校長陳冠璋表示，黑潮海洋文教基金會長期推動青年關懷海洋與環境永續行動，林園高中學生能在全國眾多優秀團隊中脫穎而出，要感謝指導老師辛勞外，讓學生在優質教學環境，能充分展現在地研究的厚實基礎與教育成果，學校教學團隊結合地方特色與善用地方資源，發展出「倒立看濕地」特色課程。並致力培養出學生自主學習能力，與探究實作素養。

校內共備社群授課教師陳悠里老師指出，透過校內六年一貫特色課程設計，帶著這群參賽學生從國中到直升高中，同學透過長期觀察與多次實驗，記錄水母受傷後的修復過程，並分析環境條件，如鹽度、光照、溫度與生理反應的關聯性，進一步研究其黏液中刺絲胞的毒性變化與生態意義，對「倒立水母」再生能力與修復能力有關，展現嚴謹的科學探究歷程，也兼具對環境永續的關懷與反思。

教務主任許莉強調，學校長期深耕在地教育議題，推動「濕地生態×海洋永續×科學探究」的跨域課程，並積極發展雙語與國際教育；學生透過實地觀察與專題實驗，並結合區域性資源例如林園紅樹林學會、林園愛鄉協會、魚社長、林園農會等在地社群，鼓勵學生從家鄉環境出發，發展出具創造力與批判思維的研究。

林園高中以「倒立水母」多樣性的相關研究，近年來屢獲佳績，包括連續多年榮獲高雄市中小學科學展覽會、高中探究與實作競賽、小論文寫作競賽等獎項，更獲得高雄市英文論文發表第二及第三名，學生們以英語發表在地研究成果，都讓「林園濕地」與「仙后水母」登上國際交流舞台。