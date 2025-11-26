「倒立水母」再生研究亮眼，林園高中奪黑潮獎助金。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

研究林園濕地「倒立水母」驚人的再生能力，並長期記錄水母受傷後的修復過程，林園高中於今年全國性海洋教育競賽中嶄露頭角，榮獲二０二五年第十三屆吳鄭秀玉女士海洋計畫科展類黑潮獎助金，展現林園高中師生長期關注在地生態、實驗精神與國際視野成果。

林園高中高中部學生團隊是以「梅杜莎的秘密：仙后水母再生，和收縮狀態與刺絲胞異營能力是否相關？」為題，榮獲二０二五年第十三屆吳鄭秀玉女士黑潮獎助金海洋計畫科展類獎助金新台幣一萬元，除了長期關注在地生態獲得肯定，也為即將到來九十周年校慶活動增添光彩。

參賽團體學生說，主題以研究林園濕地與校內飼養系統中的「仙后（倒立）水母」為主題，探討其驚人的再生能力與刺絲胞的異營機制；從過程中也學會團隊分工合作。

校內共備社群授課教師陳悠里老師也說，透過校內六年一貫特色課程設計，帶著這群參賽學生從國中到直升高中，同學透過長期觀察與多次實驗，記錄水母受傷後的修復過程，並分析環境條件，如鹽度、光照、溫度與生理反應的關聯性，進一步研究其黏液中刺絲胞的毒性變化與生態意義，對「倒立水母」再生能力與修復能力有關，展現嚴謹的科學探究歷程，也兼具對環境永續的關懷與反思。

林園高中以「倒立水母」多樣性的相關研究，近年來屢獲佳績，包括連續多年榮獲高雄市中小學科學展覽會、高中探究與實作競賽、小論文寫作競賽等獎項，更獲得高雄市英文論文發表第二及第三名，學生們以英語發表在地研究成果，都讓「林園濕地」與「仙后水母」登上國際交流舞台。