倒臥台東轉運站公廁！男頭部有傷、OHCA送醫搶救 警封鎖現場採證

記者林盈君／台東報導

今（12日）上午，台東市轉運站公廁，有民眾發現其中1廁所門被反鎖，直覺有異，隨即通報現場保全。破門之後，發現一名年約60歲的男子倒臥在內，急忙通報救護車，男子起初還有微弱呼吸，但救護人員趕抵時，男子已呈現OHCA，被緊急送往部立台東醫院急救。

台東市轉運站公廁，一名年約60歲的男子倒臥在內，OHCA被緊急送醫搶救。（圖／翻攝畫面）

警方初步檢視，發現男子頭部有些傷口，但不確定是否為致傷傷口，立即將現場封鎖進行蒐證，經過調查，男子非台東戶籍人口，已通知家屬到台東確認身分。而男子有頭部外傷，不排除係遭人毆打致傷，但詳細狀況還要進一步調查釐清。也有附近居民表示，台東轉運站週邊、附近的體育場館，常有遊民聚集酒後聚眾鬧事。

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台東市轉運站公廁，一名年約60歲的男子倒臥在內，OHCA被緊急送醫搶救。（圖／翻攝畫面）

台東市轉運站公廁，一名年約60歲的男子倒臥在內，OHCA被緊急送醫搶救。（圖／翻攝畫面）

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