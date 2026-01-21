倒臥機車報警! 毒嫌心虛欲落跑爆拉扯 咬傷2員警

南部中心／綜合報導

台南警方接獲通報，說路旁有男子倒臥在機車上，全身還不停顫抖，擔心發生意外，員警趕往處理，卻發現男子手上拿著電子煙，直覺不對勁，實施毒品檢測，果然測出毒品反應，但男子疑似心虛，想趁亂落跑，過程中和員警爆發拉扯，還咬傷兩名員警的手指。





身上帶有毒品器的男子疑似心虛，怕被警察發現，雙方爆發拉扯，男子還咬人，造成兩名員警手部受傷。（圖／民視新聞）





男子遭到團團警力包圍，壓制在地，不斷出口叫囂。講話前後邏輯不通，男子似乎有點神智不太清醒，原來稍早前，警方接獲通報，說路邊有男子倒臥在機車上，全身還不停顫抖。員警到場處理，卻發現男子手上拿著電子煙，直覺狀況不對勁，實施毒品檢測，沒想到男子疑似心虛，企圖反抗，雙方發生拉扯，男子還咬傷員警，造成兩名員警手部受傷。受傷員警表示，被攻擊的，大拇指受傷。

員警盤查過程中，果然在嫌犯身上，找到毒品吸食器。（圖／民視新聞）





對於受傷經過，員警不願多談，還好靠著優勢警力，順利壓制嫌犯，將他帶回警局。衝突地點就發生在台南裕忠路旁，據了解，這名32歲的汪姓男子，本來就有毒品前科，這次不明原因倒在路旁，引來民眾通報警方，員警盤查過程中，果然在嫌犯身上，找到毒品吸食器。台南市警察局第一分局府東派出所長王俊權表示，經當場檢測毒品初篩呈依託咪酯陽性反應，隨即依法逮捕過程中，嫌疑人企圖反抗造成員警手部受傷，執勤同仁呼叫優勢警力到場支援將其逮捕。

汪男隨身帶著毒品器趴趴走，還好沒有釀成更大意外，全案訊後，也依妨礙公務、傷害、毒品、公共危險、毀損等罪嫌，將人移送臺南地檢署偵辦。





