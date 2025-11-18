倒臥「台中知名復古超商」騎樓身亡…研判死因曝光

社會中心／台中報導

台中發生一名男子倒臥某超商身亡事件。（示意圖／資料照）

台中市中區日前發生一名男子倒臥知名「復古商店騎樓」身亡的案件。不少熱心民眾當時看到該名男子躺在那邊、一動也不動，驚覺有異，隨即報警；救護人員到場後，確認該名男子已經明顯死亡、未送醫。據了解，死者為一名傅姓男街友（62歲）。如今，經警方調查後，研判傅男較可能是疾病或身體突然狀況，進而引發的意外死亡。

台中市警察局第一分局15日下午14時17分陸續接獲熱心民眾報案，指有名男子倒臥在中區成功路、鄰近東協廣場一帶的某超商外；警消到場後，發現該名男子已明顯死亡，並未送醫。

警方透過指紋資料比對身分後，確認死者為一名傅姓男子（62歲），無固定住所，屬街友身分。另外，傅男身上並無明顯外傷或打鬥痕跡，因此排除外力介入的可能性，研判死因較可能是疾病或身體突然狀況造成的意外猝死；後續，警方聯繫家屬到場處理後續事宜，家屬對死因並無異議。

據了解，發生案件的那間超商是以木頭格柵、暖黃燈光所打造日式懷舊風格，由於特別復古風格，吸引不少人前往拍照、打卡，沒想到，現在卻成了緊急現場。

除此之外，警方強調，這起事件再次暴露出弱勢族群的生活困境，街友在缺乏資源與醫療照護的情況下，生活風險極高，一旦身體出狀況便來不及求援就會殞命。目前全案已報請台中地檢署檢察官相驗，以確認最終死因。



