倒貼？多家長控「貝兒絲樂園」不退費反倒扣 受害者破千人

貝兒絲樂園爆發退費爭議。（圖／TVBS）

知名親子樂園「貝兒絲樂園」最後兩間分館於九月熄燈，引發一連串退費爭議。許多家長指控購買近萬元會員卡後，業者不僅未退還餘額，還要求家長回收贈品，反倒變成家長欠業者錢。目前已有883名受害者組成自救會，但實際受害人數可能破千，估計超過400萬元無法討回。台北市主任消保官林傳健已限期要求業者於12月2日前提出處理方案，否則將開罰最高30萬元。

曾經擁有十家分館的貝兒絲樂園，曾是許多小朋友心目中的天堂，但現在卻成為家長們的惡夢。受害家長黃先生表示，貝兒絲樂園正在進行惡意的脫產與倒閉。黃先生指出，他花費9800元購買會員卡，業者原承諾會退還餘額，但事後卻沒有履行承諾。

業者發送簡訊給會員，針對儲值卡退費進行說明。黃先生表示，他的卡片剩餘金額有6908元，但業者聲稱退卡不適用卡友優惠，所有消費需以非卡友票價格計算差額後回收。這包含購買贈品價值10600元及已使用卡友優惠差額3048元，加總後竟大於剩餘金額，導致黃先生反而欠業者6000多元，讓他感到非常錯愕。

家長指控業者回收贈品價格。（圖／TVBS）

黃先生強調，當初的10600元贈品就是入場券，業者不應該將贈品當作產品賣回給消費者。此外，家長們也指控業者突然倒閉並自行將家長踢出會員身分，事後所有消費卻以非會員價格計算，讓家長們覺得十分不合理。

目前已有883人組成自救會，但實際受害人數可能超過千人。粗估每人被侵占約5000元，僅自救會成員就有超過400萬元無法討回。受害家長表示，業者從頭到尾都不願意出面正面說明情況。

受害者可以申請信用卡爭議款保障錢財。（圖／TVBS）

對於在最後兩間店停業前450天內刷卡的受害家長，可向所屬發卡銀行申請信用卡爭議款。但許多家長已超過450天期限，因此自救會已提出刑事詐欺告訴。台北市主任消保官林傳健表示，已限期要求業者於12月2日前提出定型化契約並說明案情，以及提出後續具體處理方案。如業者逾期未回覆說明或有規避調查情事，依法將處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

在這場退費爭議中，受害家長們只希望能拿回應得的款項，而不是讓錢白白落入業者口袋。

