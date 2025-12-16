倒車入庫被斜插搶位！她站車邊喊5分鐘沒人理…好市多員工出手了

記者吳泊萱／台中報導

台中北屯區好市多爆發搶車位亂象，休旅車斜插搶位畫面曝光。（圖／翻攝爆料公社臉書）

好市多停車位常常一位難求，近日在台中北屯好市多停車場又發生搶車位衝突，有民眾好不容易找到車位，正準備倒車入庫停車時，另一輛休旅車竟從一旁車道斜插搶位。民眾氣得下車理論，但休旅車駕駛完全不理會，雙方一度僵持不下，畫面曝光後也在網路上引發熱議。

民眾拍下，白色休旅車正準備倒車入庫停進車格，沒想到同一時間，另一輛深色休旅車竟從側邊車道斜插搶位，眼看車格被搶，民眾氣得下車大罵「沒有人這樣停車」。眼看白車乘客下車理論，對方依舊不為所動，既不回應，也不打算移車，雙方就這樣隔著擋風玻璃乾瞪眼。

離譜狀況就發生在台中北屯的好市多停車場，由於深色休旅車不願移車，白車也不甘車位被搶，雙方一度在車格前僵持不下，期間還有路過民眾幫忙讚聲，大罵深色休旅車太誇張。最後搶車位衝突驚動賣場員工到場，員工表示因無法確認先來後到順序，沒辦法強制驅離對方，希望白車駕駛及乘客不要為了這種事情不開心，最後在員工幫忙下，白車找了其他停車位，終於化解搶車位衝突。

事後白車乘客將事發經過PO上網，也在網路上引發熱議。網友紛紛留言「要我就不會讓，我會讓其他家人下去採購，我就在車上跟他耗」、「人不要臉天下無敵」、「幾乎每次去好市多都會遇到這種的，我也會下去跟對方理論！超沒水準」、「現在這種垃圾人很多啊」、「臉皮真厚，比鈑金還厚」、「在好市多超多這種垃圾人」。



