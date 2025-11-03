倒車撞門斷生路線後縱火釀2死…嫌被逮辯：與癌妻被逼搬家

社會中心／台中報導

檢方訊後認定許姓被告罪嫌重大，有湮滅證據及勾串證人之虞，且有事實足認為有反覆實行同一放火罪之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之必要，訊後向法院聲請羈押禁見。(圖/翻攝畫面)

台中烏日區五光路上一棟二層樓鐵皮民宅3日凌晨2時許發生一起縱火案件，一對母女受困屋內，被救出時已無生命跡象，緊急送醫搶救仍雙雙宣告不治；檢警訊後聲請羈押許男。據了解，許姓縱火者（64歲）被逮後辯稱，吳姓女房東（50歲）是保險業務員，因想請對方替癌妻申請癌症保險理賠遭拒，加上被要求搬離住處，才會憤而行兇。

許男疑似不滿房東續租房子給他，於3日凌晨先將車輛倒車撞入母女住處大門，意圖阻斷逃生路線後縱火，但睡在2樓的母女因窗戶是鐵窗，1樓大門又被車輛封死，2人受困火場內雙雙離世。

事後，警方調閱火場附近監視器釐清許男逃逸方向，並於環東路一帶尋獲許男，而許男落網後辯稱，自己承租此屋已超過20年，並透露母親住在安養中心，且同住妻子又罹患癌症，如今想續租卻被拒絕，甚至被要求提早搬離，在走投無路下，才會以倒車方式衝撞民宅一樓鐵門後縱火。

經檢察官指揮警方至現場採證、調閱監視器鎖定涉案之許姓犯嫌，於昨日上午11時26分許，持檢察官核發之拘票，循線拘提許姓被告到案，並經檢察官率同法醫相驗死者2人遺體後，已訂期解剖，同時指揮專案小組續行調查。

檢察官偵訊後，認定許姓被告涉犯刑法第173條第3項、第1項放火燒燬現供人使用之住宅未遂、第271條第1項殺人等罪之嫌1 疑重大，所犯均屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認其有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，且有事實足認為有反覆實行同一放火罪之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之必要，訊後向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見。

台中地檢署強調，縱火殺人不僅奪人性命，更動搖社會安全根本，對於此類嚴重暴力犯罪，檢方將秉持依法嚴辦之立場，徹底查明案情真相，期使真相還原並撫慰被害家屬，維護社會正義。

