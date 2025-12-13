倒車檔+忘拉手煞車！台北女愛車打保齡球 撞毀7輛機車

台北女駕駛倒車忘拉手煞車，連撞7輛機車。（圖 ／翻攝畫面）

台北市中山區農安街13日上午驚傳一起「機車保齡球」事故，1輛小轎車因駕駛未拉手煞車，竟從停車位滑行，連撞路邊 7 輛停放的機車，場面頗為驚悚，但幸好未造成人員傷亡。

警方調查，張姓女子上午 10 時許駕車行駛至農安街停車，停好車後，張女下車卻未拉上手煞車，而車輛排檔還掛在倒車檔位置，導致車輛在她下車後開始向後滑行。張女當下嚇得不知如何是好，只能站在車門旁驚慌觀望。路人見狀，也試圖徒手阻擋滑動的車輛，但車子勢頭過猛，最終仍撞上了停在路邊的 7 輛機車，場景如同「保齡球彈珠台」一般。

警方到場後，確認張女並未酒駕，事故原因主要是操作疏失。由於車禍沒有造成人員受傷，張女將自行負責對機車的賠償事宜。警方也提醒民眾，停車時務必確保排檔掛入停車檔或拉緊手煞車，以免類似意外發生。

此事件也在社群媒體上引起熱議，有網友打趣表示：「台北街頭出現真人版保齡球！」也有人提醒，駕車安全不僅是上路時的重要課題，停車時的基本操作同樣不可忽視。

