倒車誤撞消防系統！停車場「泡沫狂噴」...秒變滑雪場

台中市沙鹿區沙田立體停車場22日傍晚發生一起罕見意外，一名女駕駛倒車操作不慎，撞擊到消防管線開關，意外啟動消防泡沫系統，大量白色泡沫噴灑、溢流至一樓車道，整座停車場瞬間變得雪白一片，宛如聖誕節提前到來。

停車場變滑雪場。（圖／翻攝自threads）

這起事故發生於22日下午5時45分，地點位於沙田路一段、光田綜合醫院正對面的沙田立體停車場。營運廠商黃主任表示，一名王姓女駕駛當時疑似要禮讓開下來的轎車，倒車時撞上消防系統，才會啟動場內消防安全滅火設備。

停車場變滑雪場。（圖／翻攝自threads）

台中市消防局獲報後，出動沙鹿消防分隊人員及車輛到場，消防人員在4分鐘內趕抵現場，經查證實並非火警事件，而是車輛撞擊消防設備所致。清水分局到場了解狀況後表示，肇事駕駛於倒車時不慎撞上消防管線開關，導致泡沫噴灑並溢流至一樓車道，現場無人受傷，已立即請委託經營業者派員進行清理，確保環境整潔與通行安全。

對此，沙鹿區公所表示，這起事件未造成人員傷亡，但有車主反映車輛遭泡沫波及，相關聯絡資訊已由停車場經營業者掌握，後續將由肇事者依責任處理賠償事宜。公所也將持續關注是否還有其他受影響情形，並要求經營單位加強設施安全檢查，以避免類似狀況再度發生。

